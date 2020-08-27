الأزياء القديمة تتصدر عالم الموضة مرة أخرى خلال الصيف

في حين أن ارتداء الملابس القديمة ليس شيئاً جديداً بالتأكيد، إلا أن هناك صيحات خاصة بالجدات تأتي وتذهب كل عام، تأتي كل موسم بمجموعة جديدة من صيحات الموضة التي يمكن العثور عليها على الأرجح مدفونة في خزانة جدتك لأن الموضة دورية وما هو قديم جديد مرة أخرى أسرع مما يمكنك أن توقعي.

لقد أحضرنا لكِ بالفعل تلك الصيحات التي كانت تنفجر في الصيف، لذلك نحن هنا اليوم للتطرق إلى الموضة القديمة التي ستطالب بها فتيات الموضة في سبتمبر المقبل.

من المجوهرات الملونة التي أقسمتِ أنكِ لن ترتديها أبداً إلى صيحة السترات التي ربما لا يزال جميع أجدادك يحبونها، ستكون صيحات الموضة أدناه في كل مكان هذا الخريف.

اكسسوارات بالون الفستق

كسسوارات بالون الفستقسوف تجتاح مجوهرات واكسسوارات الفستق عالم الموضة، هذا الموسم، نضع قطعنا الذهبية والحقائب السوداء الأساسية جانباً لصالح أنماط ملونة جميلة تذكرنا بمجوهرات الأزياء التي كنتِ تلعبين بها في خزانة جدتك.

مجموعات الكنزة

مجموعات البلوزاتبينما كانت مجموعات السترات محجوزة للأجداد والمدارس في هذا الخريف، ستعمل فتيات الموضة في جميع أنحاء العالم على إقران مجموعاتهن بكل شيء بدءً من الدنيم الكلاسيكي إلى السراويل الفضفاضة، يمكنك تجربة الموضة هذه بسهولة، هذا ببساطة عن طريق ربط سترة بألوان متشابهة حول كتفيك أو ارتداء مباشرة مجموعة سترة مطابقة.

جلد التمساح

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جلد التمساح تذكرنا الاكسسوارات ذات تأثير التمساح بالأحزمة وحقائب اليد التي اعتدنا أن نرى أجداجنا يرتدونها، لكنهم اليوم الموضة الفاخرة التي تظهر على كل شيء للخريف، أفضل جزء في التمساح الوهمي هو أنها يبدو باهظ الثمن دائماً، بغض النظر عن السعر وترتقي على الفور بمظهرها وملمسها الغني.

فراء صناعي

فراء صناعيعادة ما ترتبط السترات المصنوعة من الفرو الصناعي بالجوارب الضيقة والمحافظ ولكن في الآونة الأخيرة، تشعر فتيات الموضة بالفخامة لإضافة هذه الطبقة النسيجية إلى الجزء العلوي من كل زي خريف، إنه يضيف اهتماماً إلى مظهرك ويمكنك عادةً العثور على فراء صناعي لطيف بأسعار معقولة.

أزياء البرجوازي

أزياء بورجواما كان يُعتبر يوماًما ما صيحة مملة، الآن كل ما يمكن أن يتحدث عنه عالم الموضة لخريف عام 2020، يشمل البرجوازي كل شيء بدءً من سترات التويد إلى الأوشحة الحريرية إلى التنانير متوسطة الطول وصولاً إلى الخياطة الدقيقة وتستطيع فتيات الموضة أن ترتديها جميعاً بمجرد أن يسمح الطقس بذلك

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