من الكورنيش إلى الأهرامات.. تفاصيل الرحلة المزيفة لجورجينا صديقة رونالدو في مصر

علاقات و مجتمع

صور عدة، ملئت جدران مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد استمتاع عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، برحلتها في مصر، نقلا عن حساب منسوب لها.

حساب جوروجينا عبر "تويتر"

الحقيقة أن حساب "جورجينا" مفبرك وغير حقيقي، يتابعها عليه ما يقارب الـ1800 شخص، بينما تملك هي حسابًا وحيدًا على منصات التواصل الاجتماعي عبر "إنستجرام"، ويتابعها عليه ما يتجاوز الـ20 مليون شخص من مختلف دول العالم.

"هن" رصد أبرز الصور المفبركة لرحلة جورجينا الوهمية إلى مصر خلال الفقرات التالية:

محبي جورجينا تداولوا صورة لها داخل إحدى المطارات، زاعمين أنها في طريقها إلى القاهرة، دون التأكد من حقيقة الأمر.

فالصور ترجع إلى شهر أكتوبر 2019، خلال استعدادها للسفر إلى الصين في جولة سياحية قصيرة.

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"الأهرامات في مصر".. ذلك هو التعليق الذي أرفقه حساب منسوب لعارضة الأزياء على "تويتر" على صورتين لـ"جوروجينا" وصديقها خلال ركوب الجمل في الصحراء، إلا أن تلك الصور تم إلتقاطها خلال رحلتهما في دبي قبل تفشي فيروس كورونا بعدة أشهر.

منذ ساعات، استخدم حساب مجهولة تقنية "فوتوشوب" لتركيب صورة قديمة لصديقة نجم كرة القدم البرتغالي، خلال تواجدها أمام نهر النيل، مرفق عليها تعليق: "جورجينا على كورونيش النيل، وبقت جنب إمبابة".

وترجع الصورة الأصيلة التي تم استغلالها لتركيب بعض معالم القاهرة عليها، إلى استمتاعها بالتجول في الصين العام الماضي.

أين يتواجد نجم الكرة البرتغالي وصديقته جوروجينا؟

بالتزامن مع شائعة وصولها لمصر، يستمتع الثنائي بإجازتهما الصيفية في إسبانيا بصحبة أبنائهما، وسط شكوك عن زواجه منها رسميًا، حيث نشرت "جورجينا" صورة تجمعها به مدون عليها عبارة "نعم"، دون أن توضح معناها، وما إذا كانت تقصد موافقتها على عرض الزواج أم تشير لشيء آخر.