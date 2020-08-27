علاقات و مجتمع
انتشر القلق من فيروس كورونا في جميع بلدان العالم، ومن بينهم السعودية، التي شهدت واقعة اشتراط عروس على عريسها باحتياز فحص كورونا قبل اتمام حفل الزفاف.
وأصرت العروس السعودية "وداد سعد" على اجتياز العريس للفحص لاتمام مراسم الزفاف، وطلبت من أهلها إبلاغه بذلك بسبب المخاوف والقلق من هذا المرض، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
استشاري نفسي: فحص كورونا للعرسان لابد منه
أوضح خالد جودة، استشاري نفسي، أن التخوفات المستمرة من فيروس كورونا هو ما شجع الفتيات على اشتراط فحص كورونا قبل الزواج ولكن يتعامل البعض مع هذا الطلب بتحفظ شديد.
وأضاف أثناء حديثه لـ "هُن"، أن فحص كورونا للعروسين لضمان سلامتهما بعد الزواج، ولا يجب أن يمثل أزمة للطرفين، ويجب على كل طرف أن يقدر مخاوف الآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر عروس اشترطت على عريسها إجراء فحص كورونا.. واستشاري: لازم يقدر خوفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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