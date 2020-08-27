الفستان الماكسي الأحمر نجم موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يمثل الفستان الماكسي الأحمر نجم الموضة في خريف 2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالجاذبية والأنوثة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الفستان الماكسي الأحمر يطل هذا الخريف بأكمام طويلة وتنورة ذات قصة على شكل حرف A، والتي تمنح القوام مظهرا رشيقا مفعما بالأنوثة والإثارة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق الفستان الماكسي الأحمر مع حذاء رياضي أو بوت قائدي الدراجات النارية للحصول على إطلالة كاجوال جريئة تخطف الأنظار.

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