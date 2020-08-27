طرق لفقدان الوزن دون مجهود.. منها النوم والماء والدلع

علاقات و مجتمع

تسعى كل سيدة لفقدان وزنها بشكل صحي، ولكن أكثر ما يقلقها هو المجهود الزائد الذي يمكن أن تبذله في سبيل فقدان الوزن، لذا قدمت صحيفة "ذا صن"، طرقا بسيطة دون مجهود يمكن اتباعها لفقدان الوزن، كما أنها ملائمة لكافة أنماط الدايت.

الدلع

لا تحرم نفسك من الطعام غير الصحي، حيث يمكن أن تسمح لنفسك بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة أو البطاطاس المقلية بين الحين والآخر.

الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، مهمة جدا للحفاظ على الدايت، فهي التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتمنع الدهون من التراكم حول المعدة.

الماء

يجب تناول كمية كافية من الماء يوميا، حيث أن الجفاف المستمر يجعل الجسد يخزن المزيد من الماء، كما أن شرب الماء بوفرة ينظف الجسد ويحسن عملية الهضم.

الخضار

قالت دراسة أجريت عام 2017، إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية يحفز الجسد أكثر على خسارة الوزن.

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النوم

يساعد النوم على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، ويحفز الشعور بالشبع ويقلل الشعور بالجوع.

جدول منتظم

يجب الحفاظ على تناول الطعام بشكل يومي، والحفاظ على شعور الشبع، لأنه يجعلك لا ترغب في تناول السكريات والأطعمة غير الصحبة.

لا تتمرن بشكل زائد

قضاء وقت طويل في صالة الألعاب الرياضية لن يساعد جسدك على خسارة الدهون، حيث إن ممارسة تمرين عالي الكثافة لمدة نصف ساعة أفضل بكثير من الركض لمدة ثلاث ساعات.

لا للتجويع

يوصي الخبراء بثلاث وجبات رئيسية مع وجبتين خفيفتين بين الوجبات حتى تستقر مستويات السكر في الدم ولن تشعر بالجوع.

الاسترخاء

يساعد التخلص من التوتر والاسترخاء على التخلص من الدهون، حيث يساهم في إطلاق جزيئات الدهون وتخفيف الضغط عن القناة الهضمية والسماح للعضلات بالنمو.