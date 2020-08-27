ما الذي يجب معرفته قبل اصطحاب الأطفال إلى المرتفعات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
تعد رحلات التجوال في أحضان الجبال لا نظير لها خلال قضاء عطلة مع الأسرة لبعض الأشخاص، هل شاهدت فيلم "صوت الموسيقى"؟
من المسموح بالطبع للأطفال الصغار المشاركة في الرحلة، ولكن هذا يعني أن الآباء بحاجة لأن يأخذوا الكثير من المياه واستراحات لتناول الطعام. حتى إذا ما بدا الأطفال مفعمين بالطاقة، ففي الحقيقة أنهم يستخدمون مخزونهم بسرعة أكثر من البالغين، بحسب هيرمان يوسيف كاهل، من الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال وأطباء الشباب.
إذا ما نزل الأطفال عن منحدر سريعا فإنهم يمكن أن يصابوا بدوار المرتفعات. وهذا يمكن أن يحدث عند الارتفاعات التي تتراوح من ألفين إلى ألفين وخمسمائة متر عندما لا يعود بمقدور الجسم التأقلم بشكل ملائم مع الضغط وقلة الأكسجين.
تشمل العلامات التنفس الواضح وتغيرات في عادات اللعب أو الأكل، وكذلك القيء والغثيان وفقدان الشهية والشعور بالضعف في الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن تسع سنوات.
ويحذر كاهل وهو طبيب قلب أطفال من أن الأطفال الذين لديهم عدوى تنفسية وأمراض قلبية وأمراض مزمنة في الرئة، معرضون للخطر بشكل خاص.
ويجب على الآباء الذين سوف يقضون ليلة في الجبال أن يظلوا على ارتفاع أقل من ألفي متر في حال كان معهم أطفال دون العامين وأقل من ثلاثة آلاف متر بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العامين والعشرة أعوام. لا يمكن للأطفال سوى فوق سن الـ14 عاما أن يصلوا لارتفاعات مجهدة.
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