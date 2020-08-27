توقعات الأبراج اليوم 27-8-2020: تغيرات لـ الجوزاء.. والقوس في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscop".

برج الحمل:

قد تكون بدأت في إجراء إصلاحات منزلية بنفسك، ومن المتوقع أن يأتي أشخاص جدد إلى حياتك.

برج الثور:

من المحتمل أنك ستصادق شخصا يقدم معلومات قيمة، قد لا تدرك أهميتها الآن، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياتك.

برج الجوزاء:

اليوم ستحدث تغيرات كثيرة وستتفاجأ بربح مالي كبير، وتستخدمه لتغير أسلوب حياتك.

برج السرطان:

من المحتمل أنك على دراية بقدراتك الكتابية، لكنك قد لا تدرك مدى موهبتك. سيكون من المفيد تخصيص المزيد من الوقت لمهنتك.

برج الأسد:

أنت تتناغم مع أفكار ومشاعر الآخرين وتستجيب بطرق مدروسة ومهتمة، وقد تتفاجأ من مدى فعالية هذه اللمسة اللطيفة.

برج العذراء:

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استمتع بالوقت بعيدًا، لكن عد مرة أخرى، يبدو أن روح المغامرة لديك في بعض الأحيان تخفف من استمتاعك بالحياة اليومية العادية والأكثر واقعية.

برج العقرب:

نادرا ما يحدث التغيير الإيجابي دون جهد، ضع ذلك في الاعتبار حيث يحدث التحول بسرعة، قد تشعر كما لو كنت في وسط دوامة ولا تعرف مكان النهاية.

برج القوس:

اليوم تشعر أنك في القمة وتسيطر على العالم كله، ويمكنك فعل أي شيء، سيكون هذا وقتًا مناسبًا لبدء مشروع جديد، فتحرك بثقة تجاه أحلامك.

برج الجدي:

الصداقة يمكن أن تتحول إلى رومانسية إذا لم تكن حذرا، يمكن أن تتحول العلاقة الأفلاطونية إلى عاطفية ، ولن يتفاجأ أحد أكثر منك.

برج الدلو:

اليوم تستيقظ وأنت تشعر بالنشاط والتجدد، تشعر وكأنك تستطيع إنجاز أي شيء.

برج الحوت:

غالبًا ما يراك الناس على أنك خجول ومتحفظ، لكنك تعلم بالطبع أنك ودود للغاية بمجرد الاسترخاء، ستجد اليوم أنه من السهل التفاعل مع الآخرين.