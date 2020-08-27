صور.. سر ظهور هنا الزاهد بالوشم رغم جلسات إزالته

لايف ستايل

بالرغم من إجرائها عدة جلسات لإزالة الوشم من أسفل رقبتها ويديها، إلا أن الفنانة هنا الزاهد، شاركت عدة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يظهر خلالها الوشم نفسه.

وظهرت "هنا" ببنطلون واسع منقوش فاتح اللون، مع ستوميك كاشف البطن، بنفس اللون والنقوشات، وحقيبة حمراء وحذاء أبيض رياضي، مع الشعر الكيرلي.

يرجع سبب بقاء الوشم على جسدها بالرغم من إجراء جلسات إزالة، إلى أن معظم الناس يحتاجون من 6 إلى 8 جلسات لإزالة الوشم تمامًا، ويمكن أن يستغرق الوشم الكبير 10 جلسات أو أكثر، في الوقت الذي أمضت "هنا" 4 جلسات فقط.

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آثار جانبية لإزالة الوشم

بعد علاج إزالة الوشم بالليزر، يعاني معظم الناس من ظهور بثور وتورم ونزيف حاد واحمرار في المنطقة المعالجة، والتي تهدأ بعد بضعة أسابيع.

كيف يمكن إزالة الوشم؟

يمر ضوء الليزر عبر الجلد ويستهدف الحبر الموجود في الوشم، ويتسبب الليزر في تكسير الحبر إلى جزيئات صغيرة، والتي سيقاومها جهاز المناعة في الجسم، ويقضي عليها بشكل طبيعي بمرور الوقت.

ويتم إزالة الوشوم ذات الألوان الداكنة كالأسود والأخضر، أسرع من الرسومات فاتحة اللون بالقرمزي و"البينك".