الامارات | رقة البشرة حول العين تتطلب عناية خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن رقة البشرة حول العين تتطلب عناية خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن البشرة حول العين تحتاج إلى كريمات خاصة للعناية بها، وأوضحت أن البشرة حول العينين أرقّ بنحو 10 مرات من بقية الوجه، كما أن هذه المنطقة جافة بطبيعتها، لأنها تكاد لا تحتوي على غدد دهنية، ولهذه الأسباب تظهر آثار الشيخوخة الطبيعية حول العين بسرعة.

وأشارت «هاوت.دي» إلى أن كريمات العناية العادية لا تكفي في كثير من الحالات للعناية بالبشرة حول العين، لاحتواء الكثير منها على مواد عطرية يمكن أن تتسبب في تهيج البشرة حول العين.

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أما كريمات العيون فتحتوي على مواد فعالة خاصة تعمل على ترطيب البشرة.

وتعد الكريمات المحتوية على الكافيين سلاحاً فعالاً لمحاربة الهالات السوداء وتورم العين؛ إذ يعمل الكافيين على شد البشرة من ناحية، وتحفيز سريان الدم من ناحية أخرى. ويندرج الريتينول ضمن المواد الفعالة المستخدمة في كريمات العيون، وهو أحد أشكال فيتامين (أ)، الذي يساعد على بناء النسيج الضام ويثبط في الوقت نفسه الإنزيمات، التي تتسبب في تفكيك الكولاجين.

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