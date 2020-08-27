الامارات | أنشطة عائلية وتخفيضات وعروض لأفراد العائلة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مفاجآت صيف دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامي لنسخة هذا العام، أفضل العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية والتخفيضات. ومع اقتراب إسدال الستار على الحدث، الذي استمر سبعة أسابيع مليئة بالعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية، تقدم مفاجآت صيف دبي تخفيضات نهاية الأسبوع الأخيرة، التي تستمر من اليوم الخميس، إلى السبت، وتشمل 500 علامة تجارية تقدم تخفيضات كبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات داخل 1500 متجر تنتشر في مختلف أنحاء المدينة.

وتشجع تخفيضات نهاية الأسبوع الأخيرة المتسوّقين على إعادة استكشاف العروض الترويجية والفعاليات المتنوّعة في مختلف أنحاء دبي، التي تشمل تخفيضات تبدأ من 25% إلى 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات

وتنظم «سيتي ووك» مجموعة من الفعاليات الفنية المباشرة حتى بعد غدٍ، في إطار فعالية «دبي كانفاس» في «سيتي ووك»، حيث يقدم الرسام الإسباني الشهير خواندريس فيرا مجموعة من أفضل أعماله ثلاثية وثنائية الأبعاد، التي يقوم برسمها على أرض فناء «سيتي ووك».

ويمكن للصغار تعلم العديد من المهارات الجديدة والرائعة، والتعرف إلى أصدقاء جدد، من خلال فعالية نادي مردف، التي تقام في «سيتي سنتر مردف». وتبدأ الفعالية من الساعة 10 صباحاً حتى 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع وحتى 16 سبتمبر، وتستضيف مجموعة متنوّعة من الأنشطة، تشمل دروس تعليم الجمباز والورش الفنية والحِرفية. ويمكن الصغار أيضاً التسجيل في دروس تعلم آداب السلوك، للتعرف إلى أساسيات آداب الطعام، إضافة إلى دروس المهندس الصغير، التي يمكنهم خلالها التعرف إلى كيفية بناء الروبوتات.

ويدعو «سيتي سنتر ديرة» سكان دبي وزوّارها إلى فعالية «Win Back the Summe»، مع مجموعة رائعة من الأنشطة والفعاليات المصممة خصيصاً للعائلات والمتسوّقين. ويشهد تحدي «أوبو» للألعاب الإلكترونية في «مول الإمارات» قيام عشاق كرة القدم الذين يسجلون عبر تطبيق برنامج شير للمكافآت، باختبار مهاراتهم الكروية والمنافسة في لعبة FIFA 20. وسيشارك الفائزون في كل مباراة عبر الإنترنت في لعبة كرة قدم على أرض الواقع، حيث يكون الفوز من نصيب أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف. وسيشارك لاعبون مشاهير من المنطقة، مثل أحمد نشيط وعمرو نشوي وأسامة مروح في المنافسات مع اللاعبين، كما يمكن للاعبين في تحدي «أوبو» للألعاب الإلكترونية الفوز بواحد من أربعة هواتف متحركة من «أوبو»، إضافة إلى 10 آلاف نقطة في برنامج شير للمكافآت من «ماجد الفطيم».

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ويمكن للعائلات الاستمتاع بسوق رايب الصحي في «نخيل مول»، كما يستضيف «نخيل مول» أفضل المواهب العالمية في معرض «دريمز»، الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة السركال الثقافية.

ويستضيف «ابن بطوطة مول»، خلال فعالية تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي، عدداً من أفضل فناني الغرافيتي على مستوى المنطقة، الذين سيقومون بوضع اللمسات الأخيرة على لوحة جدارية ملوّنة ضخمة في ردهة مصر. وتعدّ هذه اللوحة الفنية تتويجاً لأسابيع من العمل الدؤوب من قبل فناني «زي آرتس» الذين وضعوا لمساتهم النهائية الفريدة في كل يوم من أيام مفاجآت صيف دبي.

ويمكن للمتسوّقين اختتام عطلة نهاية الأسبوع الرائعة، من خلال حضور عرض «لا بيرل»، الذي يقدم تجربة غامرة فريدة من نوعها تجمع بين الموسيقى والاستعراضات والفنون البهلوانية والعروض الضوئية وغيرها الكثير. ويتم تقديم عرض «لا بيرل» مرتين يومياً خلال مفاجآت صيف دبي.

وتعدّ تخفيضات نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي الفرصة الأخيرة للاستمتاع بأمسية صيفية على خور دبي في منطقة السيف. ويحتاج المتسوّقون ببساطة إلى تنزل تطبيق مكافآت «مراس» وإنفاق 350 درهماً في منطقة السيف.

يمكن للصغار تعلم العديد من المهارات، والتعرف إلى أصدقاء جدد، من خلال فعالية نادي مردف.

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