الامارات | تقصّف الأظافر.. مشكلة صحية أحياناً

شكرا لقرائتكم خبر عن تقصّف الأظافر.. مشكلة صحية أحياناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «وومان» النمساوية أن تقصف الأظافر لا يمثل مشكلة جمالية فقط، بل قد يشير إلى مشكلة صحية أيضاً، إذ قد يرجع سببه إلى نقص فيتامينات ومعادن.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن تقصف الأظافر قد يرجع سببه أيضاً إلى بعض الأمراض الجلدية، مثل فطريات الأظافر والصدفية والإكزيما أو إلى مشكلات في الغدة الدرقية.

لذا ينبغي على أي حال استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف الأظافر.

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ولتجنب تقصف الأظافر تنصح «وومان» بحماية الأظافر من الكيماويات الموجودة في المنظفات، من خلال ارتداء قفازات مثلاً، وتهذيب الأظافر بوساطة المبرد وليس بالمقص أو المقصفة، والابتعاد عن الأظافر الاصطناعية المصنوعة من الأكريلك مثلاً.

وينبغي إمداد الجسم بالعناصر المغذية كالفيتامينات والمعادن، من خلال الإكثار من الخضراوات والفواكه، خصوصاً فيتامين (B7) المعروف باسم «البيوتين» المهم لصحة وجمال الأظافر، الذي تتمثل مصادره الغذائية في البيض والمكسرات وكبد الحيوانات ورقائق الشوفان.

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