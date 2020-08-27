الامارات | النظارة الشمسية تطلّ بتصاميم ضخمة وعدسات ملونة

شكرا لقرائتكم خبر عن النظارة الشمسية تطلّ بتصاميم ضخمة وعدسات ملونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطعة إكسسوار لا غنى عنها في الصيف، هي النظارة الشمسية، إذ تُضفي على المظهر لمسة أناقة وجاذبية من ناحية، وتحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من ناحية أخرى.

وقال أخصائي البصريات الألماني، جيوفاني دي نوتو، إن الجاذبية تمثل عنوان موضة النظارات الشمسية هذا الموسم، إذ تخطف النظارات الشمسية الأنظار إليها هذا الموسم بتصاميمها الضخمة وعدساتها الملونة.

وأوضح أن النظارات تأتي بأحجام ضخمة تتنوع بين L وXL وXXL لتضفي على المظهر لمسة جرأة لافتة للأنظار.

وكاتجاه مضاد، تطل بعض الموديلات بتصميم صغير للغاية يُعرف باسم Microshades، غير أن هذه الموديلات الصغيرة لا تعدو كونها مجرد قطعة إكسسوار، لأنها لا توفر للعين حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

وبالنسبة للعدسات، أشار دي نوتو إلى أنها تزهو هذا الموسم بألوان الباستيل الحالمة، مثل الوردي والأخضر النعناعي والأزرق الفاتح، بالإضافة إلى التدرجات اللونية الجذابة، التي تبدأ بلون صارخ ومشبع بالأعلى، وتتحول إلى لون فاتح بالاتجاه إلى الأسفل.

كما تتخذ العدسات أشكالاً جذابة؛ فعلى سبيل المثال تتخذ العدسة شكلاً سداسي الحواف.

من جانبها، أشارت عضو جمعية «الرؤية الجيدة» الألمانية، كيرستين كروشينسكي، إلى أن العدسات ذات ألوان الباستيل غير مناسبة لحركة المرور أو الشواطئ، نظراً إلى أنها تتسبب في تغير إدراك الألوان، وذلك بخلاف العدسات ذات اللون البني والرمادي والأخضر، بينما توفر العدسات ذات اللون البرتقالي حماية مثالية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

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وأوضحت كروشينسكي أن النظارة الشمسية ينبغي أن تكون كبيرة الحجم، بحيث تغطي العين وتحميها من الأشعة فوق البنفسجية، التي قد تؤدي إلى التهابات مؤلمة بالملتحمة أو القرنية، كما أنها قد تتسبب في حدوث تلفيات مستديمة بالشبكية.

وأشارت كروشينسكي إلى أهمية اختيار النظارة الشمسية تبعاً لشكل الوجه، موضحة أن الوجه ذو الحواف تناسبه نظارة ذات شكل بيضاوي أو مستدير، في حين يحتاج الوجه المستدير إلى نظارة ذات حواف، أما الوجه البيضاوي فتناسبه كل أشكال النظارات، بشرط أن تكون الأبعاد والنسب مضبوطة.

فلتر جيد

نصح الخبراء بضرورة أن تكون عدسات النظارة الشمسية مزودة بفلتر جيد، لفلترة الأشعة فوق البنفسجية بطول موجي حتى 400 نانومتر.

• ينبغي أن تكون كبيرة الحجم بحيث تغطي العين وتحميها من الأشعة فوق البنفسجية.

• الوجه ذو الحواف تناسبه نظارة ذات شكل بيضاوي أو مستدير، في حين يحتاج الوجه المستدير إلى نظارة ذات حواف.

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