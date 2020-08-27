الامارات | الفستان الماكسي الأحمر يخطف الأنظار في الخريف

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفستان الماكسي الأحمر يخطف الأنظار في الخريف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل الفستان الماكسي الأحمر نجم الموضة في خريف 2020، ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالجاذبية والأنوثة.
وأوضحت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال، أن الفستان الماكسي الأحمر يطل هذا الخريف بأكمام طويلة، وتنورة ذات قصة على شكل حرف A، تمنح القوام مظهراً رشيقاً مفعماً بالأنوثة والإثارة.
وأضافت المجلة أنه يمكن تنسيق الفستان الماكسي الأحمر مع حذاء رياضي، أو بوت قائدي الدراجات النارية، للحصول على إطلالة كاجوال جريئة تخطف الأنظار.
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