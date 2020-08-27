الامارات | «الفجيرة للفنون» تنظم حفلات موسيقية افتراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة للفنون» تنظم حفلات موسيقية افتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة حفلات موسيقية افتراضية «عن بُعد»، بمشاركة طلاب الأكاديمية من مختلف التخصصات الفنية، تحت إشراف الهيئة التدريسية.

وتهدف الأكاديمية من برامجها الفنية إلى تعزيز الثقافة الفنية بين مختلف شرائح المجتمع، وتنمية قدرات أفراده الراغبين في اكتشاف مواهبهم، من خلال المشاركة في البرامج الفنية الدورية، لتطوير خبراتهم ومعارفهم الفنية.

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وقال مدير عام الأكاديمية، علي عبيد الحفيتي، إنه بتوجيهات سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، فإن الأكاديمية تسعى إلى صقل مواهب منتسبيها، من خلال توفير المنصّة التي تساعدهم على تقديم إبداعاتهم الفنية للجمهور، عن طريق الحفلات الافتراضية، بإشراف نخبة من المدرسين في الأكاديمية.

وأكد الحفيتي أن الأكاديمية مستمرة في نشاطاتها الفنية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، لافتاً إلى أن الأكاديمية تعمل على نشر الثقافة الفنية بما يسهم في بلورة أفكار جديدة ومهمة لدى منتسبيها.

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