الامارات | «مكتبة خورفكان» تفتح أبوابها من جديد للزوّار

شكرا لقرائتكم خبر عن «مكتبة خورفكان» تفتح أبوابها من جديد للزوّار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مكتبة خورفكان العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن افتتاح أبوابها أمام الزوّار واستئناف العمل كاملاً، بعد أن أغلقت أبوابها خلال الأشهر الماضية، استجابة للإجراءات الاحترازية، للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، إيمان بوشليبي: «تستكمل مكتبات الشارقة العامة بافتتاح مكتبة خورفكان افتتاحها لجميع المكتبات التابعة لها في كلباء ووادي الحلو والذيد ودبا الحصن، بما يؤكد حرصها على دعم الحراك الثقافي، والارتقاء بمعارف أفراد المجتمع الإماراتي، ضمن بيئة آمنة تلتزم بأعلى معايير السلامة الصحيّة».

وتتخذ المكتبة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وفق أعلى المعايير الصحية التي توفر مناخاً صحياً وآمناً لجميع الزوّار، إذ تفتح المكتبة أبوابها أمام الزوار يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

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