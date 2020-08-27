الامارات | أنطونيو بانديراس: شفيت من «كوفيد-19»

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شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو بانديراس: شفيت من «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس عن شفائه من مرض «كوفيد-19»، بعدما أشار إلى إصابته به قبل أسبوعين.
وكتب الممثل في تغريدة «بعد 21 يوماً من الحجر المنضبط يمكنني القول إني تجاوزت الإصابة بـ(كوفيد-19). لقد شفيت».
وأضاف نجم «ديسبيرادو» و«ذي ماسك أوف زورو»، «أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك وأولئك الذين عانوا أكثر مني بكثير. وأطلب الشجاعة للذين يكافحون المرض الآن».
وأعلن أنطونيو بانديراس في 10 أغسطس الجاري في يوم بلوغه الـ60، أنه في الحجر بعدما شخصت إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه «في وضع جيد نسبياً»، ويشعر فقط «ببعض التعب». وفاز بانديراس بجوائز كثيرة خلال مسيرته الطويلة، ورشح للفوز بجائزة أوسكار للمرة الأولى عن فيلم «دولوريس إي غلوريا».
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