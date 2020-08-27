الامارات | «القاهرة السينمائي» يكرّم وحيد حامد بـ «إنجاز العمر»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 في نوفمبر المقبل، السيناريست وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.
وقال المهرجان في بيان، أول من أمس، إن منح حامد (76 عاماً) الجائزة يأتي «تقديراً لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي أكثر من 40 فيلماً، ونحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعياً، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محلياً ودولياً».
وأعلنت إدارة المهرجان في وقت سابق إقامة دورته المقبلة في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صناع السينما ومحبيها في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس المهرجان محمد حفظي «وحيد حامد استطاع من خلال مشواره في الكتابة أن يضيف قيمة كبيرة إلى لقب (السيناريست)، فاكتسبت المهنة بفضله رونقاً وأهمية أكبر».
وخلال السنوات الماضية كان المهرجان يمنح هذه الجائزة التي تقدم لكبار السينمائيين عن مجمل أعمالهم باسم جائزة فاتن حمامة التقديرية، لكن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان قررت تغيير الاسم بدءاً من الدورة القادمة إلى الهرم الذهبي التقديرية.
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