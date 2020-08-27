الامارات | كمبوديا: روّاد حفلات الكاريوكي ينتهكون قيود «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن كمبوديا: روّاد حفلات الكاريوكي ينتهكون قيود «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - داهمت الشرطة في العاصمة الكمبودية مرتادين لصالة كاريوكي، أمس، إذ صادرت سيارات ومواد مخدرة، وألقت القبض على نحو 100 شخص، انتهكوا قيود فيروس كورونا.

ووقعت المداهمة في شمال مدينة بنوم بنه، عندما اقتحم رجال الشرطة الموقع، الذي أطلق عليه إكس، حسب موقع «كمبوديا نيوز» الإنجليزي.

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وكانت صالة الكاريوكي قد انتهكت الإجراءات، التي حددت لمنع انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن الحكومة أصدرت مرسوماً في يوليو الماضي بإمكانية إعادة فتح الأماكن الترفيهية، لكن المطاعم فقط. وكان الموقع قد قدم طلباً ليصبح مطعماً لكن مازال يتم تشغيله كنادٍ، حسب التقرير. وعثر رجال الشرطة على «كمية كبيرة من المخدرات»، حسب الموقع الإخباري. واحتجزت الشرطة 93 شخصاً وصادرت أيضاً سيارات فارهة عدة.

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