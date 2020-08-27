- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة خاصة من «ذي ويست وينغ» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي أبطال مسلسل «ذي ويست وينغ» الشهير، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، في حلقة خاصة لمصلحة جمعية تشجع الأميركيين على التصويت في الانتخابات، وتشارك في إدارتها ميشيل أوباما، كما ذكرت منصّة «إتش بي أو ماكس» للبث التدفقي.
وستبث الحلقة الخاصة من المسلسل، الذي نقل على مدى سبعة مواسم كواليس الرئاسة الأميركية، عبر الإنترنت في الخريف من دون إعطاء موعد محدد.
وسيشارك في الحلقة أبطال المسلسل مارتن شين، الذي يؤدي دور الرئيس بارتليت، وروب لو وأليسون جايني وجانيل مولوني وريتشارد شيف وبرادلي ويتفورد.
وسيكون أرون سوركين الذي يقف وراء فكرة المسلسل منتجاً منفذاً، إلى جانب توماس شلامه وكايسي باترسن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حلقة خاصة من «ذي ويست وينغ» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.