الامارات | حلقة خاصة من «ذي ويست وينغ»

شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة خاصة من «ذي ويست وينغ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي أبطال مسلسل «ذي ويست وينغ» الشهير، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، في حلقة خاصة لمصلحة جمعية تشجع الأميركيين على التصويت في الانتخابات، وتشارك في إدارتها ميشيل أوباما، كما ذكرت منصّة «إتش بي أو ماكس» للبث التدفقي.

وستبث الحلقة الخاصة من المسلسل، الذي نقل على مدى سبعة مواسم كواليس الرئاسة الأميركية، عبر الإنترنت في الخريف من دون إعطاء موعد محدد.

وسيشارك في الحلقة أبطال المسلسل مارتن شين، الذي يؤدي دور الرئيس بارتليت، وروب لو وأليسون جايني وجانيل مولوني وريتشارد شيف وبرادلي ويتفورد.

Advertisements

وسيكون أرون سوركين الذي يقف وراء فكرة المسلسل منتجاً منفذاً، إلى جانب توماس شلامه وكايسي باترسن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news