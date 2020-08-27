الامارات | كلاوديا شيفر: لاغرفيلد حولني من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

شكرا لقرائتكم خبر عن كلاوديا شيفر: لاغرفيلد حولني من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة عيد ميلادها الـ50، أعربت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة كلاوديا شيفر، عن تقديرها لمصمم الأزياء الألماني الراحل كارل لاغرفيلد (1935-2019).

وقالت شيفر في تصريحات لمجلة «بونته» الألمانية المقرر صدورها اليوم: «كارل لاغرفيلد كان غباري السحري، كما يقولون في إنجلترا، مسحوقي السحري. لقد حولني من فتاة ألمانية خجولة إلى عارضة أزياء».

وذكرت شيفر أن «لاغرفيلد علمها كل شيء عن الموضة والأناقة وكيفية البقاء في عالم الأزياء»، مضيفة: «ما كان يمثله آندي وارهول للفن، كان يمثله لاغرفيلد للموضة. سأكون ممتنة له للأبد».

يشار إلى أن هناك كانت علاقة خاصة بين كلاوديا شيفر وكارل لاغرفيلد. وبصفتها ملهمة المصمم، أصبحت العارضة الأعلى أجراً في العالم. واحتفلت العارضة بعيد ميلادها الـ50 أول من أمس.

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يشار إلى أن كارل لاغرفيلد يعدّ المكتشف والداعم لأشهر عارضات الأزياء العالميات، وليس كلوديا شيفر فحسب، ومنهن البريطانية نعومي كامبل.

وتحول كارل لاغرفيلد إلى واحد من أساطير الموضة العالمية في العصر الحديث، والمحرك الأول لكل ما يرمز لذلك في عاصمة الأناقة الفرنسية، إذ لم تقتصر شهرته الواسعة على عبقريته الإبداعية فقط. وكان المصمم الأول للعديد من العلامات العالمية، وتولى رئاسة دار الأزياء شانيل التي أسستها «كوكو شانيل» طوال ثلاثة عقود، وكان يقدم ثماني مجموعات أزياء سنوياً، ورحل في 19 فبراير عام 2019.

- كارل لاغرفيلد يعدّ المكتشف والداعم لأشهر عارضات الأزياء العالميات.

- كلوديا شيفر: «كارل لاغرفيلدكان مسحوقي السحري».

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