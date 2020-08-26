طاجن دجاج بالأرز

كتب: هن - 11:02 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020

تبحث الأمهات دائما عن أطباق سريعة وسهلة التحضير تقدم في طبق واحد، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير طاجن الدجاج بالأرز. مقادير طاجن الدجاج بالأرز 4 أفخاذ دجاج كبيرة الحجم - زيت زيتون بكر 2 كوب أرز أبيض منقوع في ماء ومصفّى بصلة كبيرة مقطعة كوبان من شوربة الدجاج قليلة الملح علبتان من شوربة كريمة الفطر Advertisements ملح فلفل أسود مطحون طازج ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة ملعقتان صغيرتان زعتر طازج فص ثوم مفروم ناعم ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين طريقة تحضير طاجن الدجاج بالأرز سخّنوا الفرن إلى درجة حرارة 350 فهرنهايت. ادهنوا صينية خبز بالزيت وضيفوا الأرز والبصل وشوربة الدجاج وحساء كريمة الفطر وقلبّوا المكونات جيداً وتبّلوها بالملح والفلفل الأسود. ضعوا أفخاذ الدجاج في مزيج الأرز وادهنوها بالزبدة ورشوها بالزعتر والثوم والملح والفلفل الأسود، وغطوها بورق القصدير واتركوها في الفرن لمدة ساعة. أزيلوا ورق القصدير ثم اطهوها في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الأرز والدجاج تماماً، ثم ضعوها تحت الشواية لمدة 5 دقائق حتى يصبح لون الدجاج ذهبياً وزيّنوها بالبقدونس قبل التقديم.

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