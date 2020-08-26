صور.. ريم البارودي توجه رسالة غامضة: "الظالم يتظلم"

لايف ستايل

شاركت الفنانة ريم البارودي بـ"منشور" مقتضب وغامض، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثارت به الجدل، خاصة أنه يأتي بعد أيام من خطوبة طليقها الفنان أحمد سعد.

المنشور تضمن جملة واحدة فقط: "ومن العجائب إن ظالم يتظلم"، دون توضيح أسباب تدوين تلك الكلمات في الوقت الحالي.

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ويأتي ذلك بعد أن ظهرت بإطلالة عروس، بفستان منفوش فاتح اللون، له كرانيش كثيفة، دون أكمام، أظهر "تاتو" مرسوم بظهرها، بتوقيع مصمم الأزياء المصري أحمد عبدالله، مع مكياج سموكي، بتوقيع خبير التجميل شريف البوهي، وشعر منسدل قصير لنورهان عمرو.

ومنذ أيام، احتفل أحمد سعد وعلياء بسيوني بخطبتهما، بعد أسابيع من إعلان أحمد سعد نبأ خطبته مع احتفاله بعيد ميلاده.