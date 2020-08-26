بعد قرار رد "مصاريف الباص".. مؤسس أمهات مصر: القرار أنصف أولياء الأمور

ماما
أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بقرار جهاز حماية المستهلك الخاص بإلزام المدارس والمعاهد والجامعات برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي المنتهي "مصاريف الباص"، مؤكدة أن القرار في صالح أولياء الأمور.
وأضافت "عبير"، اثناء حديثها لـ "هُن"، أن القرار أنصف ولي الأمر، خاصة أن أغلب أولياء الأمور سددوا رسوم الباص كاملة ولم يستفيدوا من نصف الرسوم لأن أبنائهم لم يذهبوا للمدارس في الفصل الدراسي الثاني المنتهي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، وبالتالي القرار جاء مراعاة لظروف أولياء الأمور.
وناشدت "عبير" المدارس والجامعات والمعاهد بتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك، وطالبت أولياء الأمور بتقديم شكوى للجهاز في حالة عدم تنفيذ القرار، مقدمه الشكر لجهاز حماية المستهلك على هذا القرار الإنساني.
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