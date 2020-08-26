أزياء وإكسسوارات مهمة في السفر وعلى الشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

الملابس والإكسسوارات من أهم الأشياء التي تهتم الفتيات بتحضيرها في حقيبة السفر لقضاء عطلة صيفية ممتعة.

عند اختيار ملابسك للسفر لا بد من التركيز على الملابس المريحة التي لا تقيدك، وفي نفس الوقت لا تمتص أشعة الشمس.

ولتجنب هذه المشكلة يمكنكِ اختيار الألوان الفاتحة التي تبث روح البهجة وتكسر الكآبة، وأيضا تحميكي من أشعة الشمس البنفسجية، ويجب أخذ كل الاحتياطات بوضع واقي الشمس المناسب للبشرة لتجنب حدوث حروق.

وفيما يلي الملابس الضروري تواجدها معكِ في أي سفرية:

فستان الشاطئ:

فستان البحر من القطع المهمة لأنه يعطيكي إطلالة تحمل المزيد من الأنوثة، وتجذب الأنظار إليكِ سواء كان طويل أو قصير، كما أنه مناسب للمحجبات وغير المحجبات.

تيشرت كاجوال:

يمكنكِ أخذ التيشرتات بشكل أساسي سواء كانت سادة بألوان مختلفة أو منقوشة، فمودلاته لا تبطل أبدًا ومناسبة لأجواء السفر جدًا.

بلوزة كلاسيكية:

من المفضل أن تأخذي معكِ بلوزة كلاسيكية كي تشعري بأنك تظهري بإطلالة مختلفة، خاصًة لو كنتي عاشقة للصور والتقاطها في كل وقت.

بنلطون وايد ليج:

البنطلون الواسع من الموديلات المناسب ارتدائها في السفريات حيث يسهل تنسيقه مع أي تيشرت أو شميز، بالإضافة إلى أنه يشعركِ بالراحة.

بنطلون جينز:

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هناك موديلات متعددة من البناطيل الجينز، خذي معكِ على الأقل موديل واحد لتنسيقه مع تيشرت أو بلوزة.

الكارديجان:

إذا كنتي من محبي الإطلالات الأوفر سايز يمكنكِ تحضير كارديجان سواء طويل أو قصير ونسقيه مع تيشرت وبنطلون جينز ضيق.

الضروري من الأكسسوارات:

حقيبة خوص:

بالطبع ستحتاجي حقيبة كبيرة لجمع كل أغراضك، اجعلى الحقيبة الخوص اختيارك الأول لأنها من أكثر الموديلات التي تتناسب مع أجواء الشواطئ، وهي ستلاقي منها ما يعجبك ويليق مع ذوقك نظرًا لتعدد موديلاتها.

قبعة:

لا تنسي أن تأخذي قبعة خوص كبيرة أو كاب لحماية وجهك من الشمس، لتجنب حدوث أي التهابات أو حروق.

نظارة شمسية:

النظارة الشمسية لها دور كبير في الحفاظ على صحة العين، وعدم تعرضها المباشر للشمس، لتجنب الشعور بأي آلام أو أضرار بالعين.

سليبر:

السليبر الملون أو السادة مهم جدًا سواء للشاطئ أو الخروج ليلًا، اختاري واحد أو اثنين يتناسبوا مع الملابس.

اكسسورات:

لا تتذكر معظم الفتيات تحضير قطع إكسسوارات ولكن وجودها مهم جدًا لأنها تكمل أناقة الطقم، خذي في حقيبتك كوليه وسلسلة بسيطة ومجموعة من الخواتم وساعة ونسقيهم مع ملابسك كما تريدي.