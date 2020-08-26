"حماتك مسيطرة على علاقتك بشريك حياتك؟".. اتبعي هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كثيرات يشتكين من أزواجهن لاعتمادهم على أمهاتهم في كل الأمور والتصرفات وهو ما يُعرف بـ"ابن امه"، هذا لا يعني ألا يبر الرجل والديه وأن يُحسن إليهما وألا يسمع كلام أمه، إنما المشكلة تتلخص عندما يتصف الزوج بأنه يتعمد في كل أموره وقراراته على والدته، وهو ما يعكر صفو الحياة الزوجية.

وفي التقرير نركز لكم أبرز العلامات التي تشير إلى أن زوجك "ابن أمه"، والطريقة التي يمكن التعامل بها مع هذا الشريك، حسب ما ذكرت الدكتور إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ"الخليج 365".

بداية تقول استشاري علم النفس، أن الزوج "ابن امه" يطلق عليه في علم النفس "الطفل"، نظرا لأنه يعتاد على الأخذ دون العطاء وبذل الجهد، والاعتماد على والدته كليا ويرغب في تكييف زوجته أو خطيبته مثل والدته، ويرغب في ارتدائها مثل ملابس والدته وكذلك تصرفاتها وطريقة كلامها.

أما العلامات التي تشير إلى أنه "ابن أمه" هي كالتالي:

- لا يستطيع أخذ أي قرار دون موافقة والدته.

- طريقة حديثه تتوافق مع طريقة حديث والدته دائما.

- تدخل الحماة في جميع الأمور الخاصة بين الطرفين في فترة الخطوبة.

- في فترة الخطوبة، لا يرغب الخاطب في شراء أساسيات الشقة دون والدته.

- الخضوع التام لجميع أوامر والدته وتنفيذها.

- المقارنة بين خطيبته ووالدته باستمرار.

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- يطلب المساعدة من والدته باستمرار، بالإضافة إلى أنه يعتمد عليها كليا.

ذكرت استشاري علم النفس والعلاج الأسري، الطريقة التي يمكن التعامل بها مع هذا الشريك:

- عند الجلوس مع الحماة يجب على الفتاة تجنب الحديث عن الأسرار بينها وبين خطيبها.

- الامتناع عن الإساءة والألفاظ الجارحة للزوج أو الخطيب.

- الامتناع عن الحديث عن والدته أمامه بشكل سلبي.

- لا بد من النقاش مع الزوج حول الخصوصية، وأن هناك بعض الأمور التي يجب على الأم عدم معرفتها.

- التحدث مع الزوج لمعرفة سبب تمسكه واعتماده على والدته لحد الآن.

- معرفة أسباب تفضيله في إلزامية الرجوع لوالدته قبل اتخاذ أي قرار.

- لا بد من امتناع الزوجة عن قول كلمة "ابن أمك" لزوجها، ولكن من الأفضل التحدث معه بلطف.

- على الفتاة أثناء الخطوبة محاولة التقريب من والدته، لمعرفة الاشياء التي يحبها ويكرهها الرجل.

- يجب معاملة الرجل بأسلوب مهذب وبلطف.