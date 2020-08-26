الزنجبيل :لتقشير الوجه ومحاربة التجاعيد وتفتيح البشرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:44 مساءً - للزنجبيل منافع جماليّة وصحيّة كثيرة، ليس آخرها قدرته على محاربة مشاكل البشرة والتخلص من الشوائب والبقع الداكنة، لذا يعتبر الزنجبيل من أهم الأقنعة الزنجبيل لـ تقشيرالوجه والتخلص من كلّ ما قد يعيق جمالكِ.
تحتاج البشرة دائماً للتنظيف من العمق؛ للحصول على بشرة صافية بعيداً عن المنتجات المصنعة المنظفة للوجه التي تحتوي على مواد كيماوية؛ لذا كل ما عليك تطبيق أقنعة الزنجبيل الفعالة التي تعمل كـ تقشيرالوجه بالضافة الى محاربة التجاعيد وتنظيف البشرة.
قناع الزنجبيل لشد الوجه ومحاربة التجاعيد
طريقة الاستخدام:
1- اخلطي ملعقة من السكر الأبيض أو البني مع بضع قطرات من زيت الزيتون.
2- أضيفي إليهما ملعقتين من مسحوق الزنجبيل مع ربع ملعقة من قشور الليمون المبروش والطازج.
3- افردي الخليط على الوجه مدة عشرة دقائق واشطفيه بالماء البارد.
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تقشيرالوجه بالزنجبيل لنعومة البشرة وتنقيتها
طريقة الاستخدام:
1- امزجي القليل من الزنجبيل المبشور مع ملعقة عسل وملعقة خميرة البيرة.
2- نظفي بشرتك جيداً البشرة قبل وضع الخلطة على البشرة.
3- ضعي المزيج لمدة ربع ساعة ويغسل الوجه بالماء البارد.
قناع الزنجبيل لـ تفتيح البشرة
طريقة الاستخدام:
1- تحتاجين إلى نصف ليمونة وبياض بيضة ومقدار بسيط من الزنجبيل المبشور.
2- اخلطي المكونات مع بعضها.
3- افردي الخليط على الوجه مدة عشر دقائق واشطفيه بالماء البارد.
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تقشيرالوجه بالزنجبيل للتخلص من الندبات
طريقة الاستخدام:
1- ضعي شريحة رقيقة من الزنجبيل الطازج على أماكن الندبات وآثار الحبوب لمدة 10 دقائق.
2- كرري هذه العملية مرتين يومياً وحتى اختفاء الندبات تماماً.
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