حيل تجعل عطرك يستمر طويلا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:44 مساءً - العطر يغير المزاج، يثير في النفس الكثير من الذكريات ويعيد الى الذهن الكثير من الصور. إنما هل سألت نفسك يوما لماذا يتبخر عطرك سريعا؟ فلا انت ولا المحيطين بك يتمكنون من شمّه بعد مرور ساعتين على رشّه مثلاً. الواقع ان هناك العديد من العوامل التي تتسبب بتبخر العطر سريعا، خصوصا في الصيف. لذلك نطلعك في هذا التقرير على عدد من الحيل التي تضمن استمرار العطر مدة اطول على البشرة لتستمتعي بشذاه طوال اليوم.

العطر يتبخر سريعا للاسباب الرئيسية الآتي:

العطر يتبخر سريعا

1- التعرق: خصوصا في الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها مستويات جنونية، يصبح التعرق مشكلة شائعة. حتى وإن جلست ساعات طويلة وسط المكيفات، ستضطرين احيانا للخروج من الغرف والصالات المبرّدة وإن للحظات. هذا ما يتسبب بالتعرق وبالتالي يتبخر العطر بشكل اسرع. لذلك حاولي تجنب كل ما يدفعك الى التعرق.

2- البشرة الجافة: غالبية السيدات يعانين من بشرة جافة لاسباب مختلفة ابرزها المياه. لذلك، إن البشرة الجافة لا تتفاعل جيدا مع العطر وبالتالي هذا ما يتسبب بتبخره سريعا. أما الحل فيكمن في وضع الكريمات على البشرة فورا بعد الاستحمام، لكي تتمكن البشرة من امتصاص اكبر كمية ممكنة من الكريم وتسترجع الرطوبة المفقودة. هنا لا بد من الاشارة الى ضرورة استخدام إما الكريم الذي ينتمي الى العائلة العطرية نفسها وإما استخدام كريم خال من العطر وذلك لكي لا تتعارض رائحة الكريم مع العطر المنوي استخدامه على البشرة.

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أسباب اضافية:

أسباب تبخر العطر

3- عدم التطبيق المناسب للعطر: من ابرز الاخطاء الشائعة التي ترتكبها السيدة او الشابة هو فرك العطر لدى وضعه إما على الذراع او العنق. فرك العطر يتسبب بتفكيك تركيبته وبالتالي تبخرها بشكل اسرع من المعتاد. اما الحل فيكمن في رش العطر وعدم فركه على الاطلاق.

4- عدم حفظ العطر في المكان المناسب: غالبا ما تلجأ السيدات الى توضيب العطر في صالة الاستحمام حيث الرطوبة عالية ودرجة الحرارة عالية بفعل البخار والاستحمام بمياه ساخنة. هذا ما يؤثر سلبا في تركيبة العطر فيفسد ويصبح امد حياته اقصر بكثير. في المقابل، ينصح بحفظ قارورة العطر في مكان جاف لا تتخطى فيه درجة الحرارة 20 درجة.

5- عدم رش العطر في النقاط المناسب في الجسم: العطر لا يرش عشوائيا، بل هناك نقاط معينة في الجسم حيث اماكن النبض، من المفترض ان يطبّق العطر عليها لكي يتبخر بشكل سلس، ويكشف عن نغماته تدريجيا فيستمر طوال اليوم.

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