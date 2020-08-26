فساتين سهرة قصيرة صيفية من وحي إطلالات كايلي جينر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تفضِّل مصممة الأزياء وسيدة الأعمال كايلي جينر اختيار أزيائها بأناقة عالية، ولا سيّما عند ارتداء الفساتين الصيفية المتنوّعة التي تعتمدها بالتصميمات الجريئة والمناسبة للفتيات بمختلف أعمارهن، فإليكِ فيما يلي بعض التصميمات التي يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارًا لإطلالاتك المختلفة في الحفلات.



تنسيقات الفساتين بصيحة الأكمام المرفوعة



تُعتبر الفساتين ذات الأكمام المرفوعة من أبرز صيحات الموضة الرائجة مؤخرًا، ومن كايلي جينر استوحينا لكِ إطلالتها بفستان أبيض قصير مصمم بأكمام طويلة ومرفوعة ومزين بطبعات اللونين الأزرق والزهري، وأكملت مظهرها بحزام عريض للخصر باللون الأبيض المزين بالدوائر الملونة مع المكياج العصري، وظهرت بفستان برتقالي مصمم بأكمام طويلة مرفوعة الأكتاف ومزين بفتحة واسعة في الجانبين وفي منطقة الصدر؛ لمظهر عصري للشابات، وتأنقت بفستان قصير من قماش الساتان الراقي باللون الفوشيا المصمم بفتحة في البطن؛ لمظهر أنثوي مميز.

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خيارات الفساتين اللامعة

خيارات الفساتين اللامعة



اعتمدت كايلي جينر إطلالات الفساتين اللامعة في مظهرها خلال الحفلات المختلفة، ومن أحدث إطلالاتها؛ ارتدت فستانًا زهريًّا لامعًا مصممًا بقصة قصيرة وبسيطة، مع تسريحة مرفوعة بأسلوب ذيل الحصان ومجوهرات فضية، وتزينت بفستان أحمر مكسو بالفصوص اللامعة ومصمم بشكل قصير وبأكمام طويلة، وأكملت مظهرها بمكياج زهري مميز وتسريحة مرفوعة من المنتصف، واختارت فستانًا ذهبيًّا طويلًا بقَصَّة قصيرة من الأمام، وقد صُمِّمَ بأسلوب عصري مميز للحفلات الضخمة، وسرحت شعرها بأسلوب مرتفع مع مكياج ترابي، وظهرت بفستان ذهبي قصير مصمم بأكمام طويلة وقصة ناعمة في الخصر مع تسريحة عصرية ومرفوعة للشعر، ونسَّقت في الإطلالة الأخيرة فستانًا أحمر قصيرًا مكسوًّا باللمعة، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي المنسدل مع المكياج القوي والمميز.

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إطلالات الفساتين الجريئة

إطلالات الفساتين الجريئة



تفضِّل كايلي جينر خيارات الفساتين الجريئة في صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما إنستجرام، ومن أبرز خياراتها تألقت بفستان قصير باللون البرتقالي المزين بالفصوص الزرقاء والصفراء والسوداء بطريقة مميزة وعصرية مناسبة للفتيات مُحِبَّات التجدد والإطلالات المميزة، وتجمّلت بفستان أزرق مزين باللمعة والقماش الشفاف بطريقة عصرية وجريئة للشابات، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل، أما في الإطلالة الثالثة؛ فظهرت بفستان أسود من الجلد المزين بقصة قصيرة مكشوفة الصدر، مع تسريحة مموجة ومنسدلة بأسلوب أنيق، وأطلّت أيضًا بفستان أزرق قصير من قماش الجلد الناعم مع تسريحة الشعر المموجة باللون الزهري.