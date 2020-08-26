أجمل موديلات إكسسوارات الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:44 مساءً - لا شكّ أن إكسسوارات الشعر تضفي رونقاً خاصاً للفتاة وتعطيها شكلًا جماليًّا ومميزًا حتى تبدو في حلّة ملفتة وجذابة تناسب ذوقها وتتلاءم كذلك مع التغيرات التي تطرأ على الموضة.

من المهم أن تحتل هذه الإكسسوارات الأولوية في الخيارات، كإكسسوار الشعر المخملي على شكل تجمّد قطرات المطر الثلجية مع الورود المجمّدة، المرصّعة بالأحجار لإطلالة عصرية مع مكياج بالألوان الترابية، أو حتى الإكسسوارات المستوحاة من فروع الأشجار مع الورود البيضاء والملونة لطلّة ملوكية.



حيلة ذكية للفت الأنظار

بربري Burberry

سواء سرّحت الفتاة شعرها عند المصفّف أو في المنزل، تبقى إكسسوارات الشعر حيلة ذكية للفت الأنظار من دون أي مجهود وتعب، فهذا التفصيل البسيط كفيل في تزيين الإطلالة ونقلها إلى مستوى آخر، كما أن اعتماده لا يتطلّب الكثير من الوقت.

برزت بقوة خلال هذا الموسم عصبة الرأس، فهذا الإكسسوار بكل الموديلات والألوان يزيّن الشعر لإضافة لمسة عصريّة إلى الطلّة، وفي هذه الحالة يمكن اختيار تسريحة الشعر المنسدل مع الفرق النصفي وإضافة عصبة الشعر إليها، أو يمكن أن تعتمد الفتاة مثلاً تسريحة ذيل الحصان المنسدلة أو المرتفعة، أو تسريحة الضفيرة وغيرها.

أما إكسسوار الشعر على شكل عقدة، فهذا الإكسسوار سيمنح الفتاة حتماً إطلالة أنثوية وعصرية في الوقت نفسه خاصة وأنه يتماشى معها مهما كان أسلوبها، كما أننا نجده مناسباً جدّاً لصاحبة أسلوب بسيط ومينيمالي، لذلك ننصح الفتاة بعدم التردّد في اختيار صيحة إكسسوار الشعر على شكل العقدة الرائجة جداً.

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حبيبات اللؤلؤ والبرّاقة

غوتشي Gucci

انضمّت حبيبات اللؤلؤ إلى إكسسوارات الشعر كافة مثل عصبة الرأس، دبوس الشعر وغيرها. هذه الصيحة تمنح الفتاة طلّة عصرية مع لمسة رومانسيّة حالمة، لذلك نحن ننصحها باعتماد هذه الموضة .

أما موديلات إكسسوارات الشعر البرّاقة فهي تتماشى مع الإطلالات كافة وبشكل خاص مع المناسبات الرسميّة، فيجب عدم التردّد في تزيين الشعر بإكسسوار منمّق ولامع، يشعّ بحبيباته البرّاقة.

يجب ألا ننسى إكسسوارات الشعر اللامعة التي تغمر الرأس، فهذا الموديل مناسب حتماً مع صاحبات الأسلوب الجريء؛ لأنه يتماشى مع الإطلالات الرسمية مثل السهرات، فتكون الفتاة نجمة هذه الحفلات.

وأخيراً برزت إكسسوارات الشعر الدبوس البسيط، وهذا الموديل لا يساهم فقط في تخبئة الخصلات المتطايرة، بل في تثبيت تسريحة الشعر.

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وشاح الشعر

فندي Fendi

كان لوشاح الشعر حضور بارز جدًا على منصّات عروض الأزياء، فهو رافق إطلالات عدّة بالنقشات التي زيّنته، فأضفى لمسات حيوية استثنائية. كذلك، استحوذ على الانتباه بتصميم من الكشمير باللون الموحّد بتدرجاته الهادئة حينًا والحيويّة حينًا آخر، بالإضافة إلى الوشاح المزدوج لمحبّات الغرابة من خلال رفع شعرها على شكل كعكة عالية، من ثم وضع الوشاح حول الرأس وعقده من الجهة الأمامية، ثم تشكيل عقدة ثانية من الخلف.

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