أفكار متنوعة لتنسيق التنورة البليسيه للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:44 مساءً - التنانير البليسيه من الصيحات الرائجة بشكل كبير في عالم الموضة، ويفضِّلها الكثير من الفتيات بمختلف أعمارهن، ولا سيّما المحجبات؛ وذلك لحشمتها وتنسيقاتها المناسبة لكل الإطلالات. ولظهورك بأسلوب مميز ومنسق بعناية، نلهمكِ فيما يلي عدة أفكار مناسبة لإطلالاتك اليومية بالتنورة البليسيه من وحي إنستجرام مدوّنات الموضة العربيات.



تنسيقات التنورة البليسيه البيضاء

تنسيقات التنورة البليسيه البيضاء



تُعتبر التناتير البليسيه من أساسيات خزانة كل فتاة، ولأن الفتيات يفضِّلن ارتداء الألوان الفاتحة في الأجواء الحارة؛ فإننا نلهمكِ عدة خيارات بالتنورة البليسيه البيضاء، التي تُعَدُّ من أفضل الخيارات في الصيف، لذا يمكنكِ اختيار تنورة بليسيه بيضاء مع قميص رمادي مزين بدوائر، وإكمال جمالك بحجاب أبيض وحقيبة وحذاء باللون الأحمر؛ لخيار مناسب للشابات، أو تنسيق تنورة بيضاء بليسيه مع بلوزة واسعة باللون الأحمر المزين بالأبيض، واعتماد الإكسسوارات بألوان الإطلالة الأساسية، أو التأنق بالتنورة البيضاء مع بلوزة بيضاء ومعطف زهري؛ لخيار صيفي بامتياز.

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إطلالات التنورة البليسيه بالألوان الداكنة

إطلالات التنورة البليسيه بالألوان الداكنة



إن كنتِ تمتلكين قوامًا ممتلئًا وتريدين إخفاء عيوب الجسم، فيمكنكِ اختيار التنورة بالألوان الداكنة؛ لمظهر فاخر ومحتشم أيضًا، ومن وحي مدونات الموضة نلهمكِ عدة تنسيقات؛ حيث يمكنكِ ارتداء التنورة البليسيه السوداء مع قميص أبيض بطبعات ملونة أو رسومات كرتونية وإكمال تفاصيل الإطلالة بألوان القميص، أو الظهور بالتنورة البليسيه السوداء مع بلوزة بيج واسعة بأكمام منفوخة، أو التألق بتنورة عنابية بليسيه مع بلوزة سوداء وإكسسوارات بيج لمظهر حيادي، أو التزين بتنورة زيتية مع بلوزة بيضاء ومعطف زهري مرسوم بالزهور البيضاء.

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خيارات التنورة البليسيه بأسلوب شبابي

خيارات التنورة البليسيه بأسلوب شبابي



للتنورة البليسيه الملونة بألوان شبابية، يمكنكِ اختيار تنورة باللون الأزرق الساطع مع تيشيرت أبيض ومعطف من الجينز الأزرق، وإكمال تفاصيل الإطلالة بالأحمر والأزرق، أو تنسيق تنورة بنفسجية بلون الباستيل مع بلوزة بيضاء وحجاب ملون بألوان فاتحة مناسبة للشابات، كما اخترنا لكِ من وحي مدوّنات الموضة تنورة صفراء وقميصًا أسود مزينًا برسومات اللونين الأحمر والأصفر، وإكمال إكسسوارات الإطلالة بنفس ألوان القميص؛ لإطلالة منسقة بعناية، وتنورة بنية مع بلوزة بنية مرسومة بالأزرق والأحمر؛ لمظهر خريفي مميز.