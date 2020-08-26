المصمم زياد الملحم لـ"الخليج 365": هذه نصيحتي للسيدات لانتقاء أنسب المجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:44 مساءً - شابٌّ سعودي موهوب، حقق نجاحًا كبيرًا في مجال تصميم المجوهرات؛ بعد إطلاقه مشروعه الخاص، مستندًا إلى حبه وشغفه الكبيريْن بالتصميم.

تغلَّب على مخاوفه من الفشل؛ نظرًا لصعوبة العمل في هذا المجال، الذي يتطلب النجاح فيه امتلاك الشخص الموهبة في التصميم، والإبداع؛ بتقديم أجمل القطع التي تنال إعجاب السيدات، وتخطي كل الصعوبات التي واجهته.

استطاع في فترة قصيرة تقديم نفسه، ووضع بصمته المميزة في عالم الأحجار الكريمة؛ عبر تصميم قطع فريدة ورائعة، تجمع ما بين الدقة العالية، والبساطة في الوقت نفسه، ما زاد الإقبال على إبداعاته.

المصمم زياد الملحم، التقيناه في "الخليج 365"، فكشف في حواره معنا عن كيفية دخوله المجال، وأبرز العوائق التي واجهته، وقدم نصائحه للسيدات؛ لانتقاء أفضل المجوهرات المناسبة لهنّ، كما شدد على استهدافه صاحبات الذوق الرفيع بتصاميمه.

المصمم زياد الملحم

1- بدايةً، عرّفنا بنفسك، وحدِّثنا عن كيفية دخولك مجال التصميم؟

أفضِّل أن أقول عن نفسي إنني مصمم مجوهرات. دخلت المجال عام 2014، حيث عملت في متجر للمجوهرات، ومنذ ذلك الوقت وأنا شغوف بالعمل في تصميم المجوهرات، ومن أجل تطوير نفسي، كنتُ أطلع على آخر التصاميم العالمية والمحلية، وأحاول محاكاتها؛ حتى أصبح هذا المجال حلمًا بالنسبة إليَّ، وفي عام 2019 حققت ما كنت أطمح إليه؛ بتقديم أول تصميم لي؛ لأقرر التفرغ التام لعملي وتأسيس مشروعي الخاص في عالم المجوهرات.

2- بماذا شعرت عند تصميمك أول قطعة لك؟

أول قطعة قمت بتصميمها كانت عقدًا من الذهب والألماس. في البداية كنت متخوفًا من خوض هذه التجربة، لكن بعد تنفيذي التصميم، شعرتُ بالفخر، وأصبحت لديَّ دافعيةٌ للاستمرار في مجال تصميم المجوهرات.

3- بوصفك مصممًا، ما أبرز التحديات التي واجهتك، وكيف تغلَّبت عليها؟

واجهت في بداية عملي تحديات كثيرة، في مقدمتها قلة الخبرة بالتصنيع، وضعف الإمكانات، والحمد لله، تغلَّبت عليها جميعًا، مستندًا في ذلك إلى شغفي بالمجال، إضافة إلى النصائح التي تلقيتها من ذوي الخبرة في تصميم وتصنيع المجوهرات.

4- ماذا عن عائلتك، هل كان لها دورٌ في نجاحك؟

أفراد عائلتي لهم الفضل الأول والأخير بعد الله في نجاحي، حيث وفروا لي الدعم المادي والمعنوي، وشجعوني على المتابعة في هذا المجال؛ من أجل تحقيق حلمي بأن أصبح مصمم مجوهرات.

من تصاميم زياد الملحم

5- هل هناك حجرٌ كريمٌ تفضله في تصاميمك؟

نعم، أفضِّل الزمرد والألماس، وأعدُّهما من أفضل الأحجار الكريمة.

6- من أين تستمد إلهامك؟

أستمدُّه من كل شيء جميل في الكون. فور رؤيتي شكل ولون الحجر؛ أقوم بعملية عصف ذهني لتقديم الأفضل، ودائمًا ما أبدع تصاميم عدة للحجر الواحد؛ بناءً على لونه وما يناسبه.

7- إلى أي امرأةٍ تتجه تصاميمك؟

أستهدف بتصاميمي جميع السيدات، فهي قريبةٌ منهن كلهن؛ لبساطتها وأناقتها.

8- من وجهة نظرك، ما الذي يميِّز تصاميمك؟

يميِّز تصاميمي انتقائي أجود أنواع الألماس والأحجار الكريمة، إضافة إلى جودة التصنيع.

9- ما قطعتك المفضَّلة عند تصميم المجوهرات، ولماذا؟

يعدُّ الخاتم من أهم القطع التي أصممها؛ كونه من أهم المجوهرات لدى المرأة؛ إذ إنه رمزٌ للارتباط، فأول قطعة يقدمها الزوج للارتباط بزوجته هو الخاتم، لذا له قيمة معنوية كبيرة لديها.

10- هل تضيف لمساتك عند تصميم قطعة بطلب خاص من إحدى عميلاتك؟

أحرص عندما تطلب عميلةٌ تصميم قطعةٍ بمواصفات معينة على اختيار أجود أنواع الأحجار الكريمة والألماس، وأن يكون التصميم مناسبًا لسنها، ومتوافقًا مع شخصيتها.

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11- استنادًا إلى خبرتك في المجال، بماذا تنصح المصممين المبتدئين عند البدء في مشروعاتهم الخاصة؟

يجب أن يكون لدى أي شخصٌ يريد دخول مجال تصميم المجوهرات شغفٌ كبيرٌ بالتصميم، وأن يطلع على كل جديد في عالم المجوهرات، ويحرص على وضع بصمته الخاصة التي تميِّزه عن غيره.

12- ما أفضل الطرق للمحافظة على المجوهرات؟

هناك خطوات يجب اتباعها للمحافظة على المجوهرات، في مقدمتها تجنب رشها بالعطر مباشرةً بعد ارتدائها، وحفظها في الصندوق الخاص بها، وعدم وضعها مع مجوهرات أخرى؛ لتجنب تعرضها للخدش، إضافة إلى تنظيفها وتلميعها كل فترة؛ لتحافظ على جمالها وبريقها.

13- هل هناك امرأة معينة تحلم أن ترتدي من تصاميمك؟

لا توجد امرأة محددة، بل أتمنى أن تقتني كل امرأة قطعًا من تصميمي؛ لأن "مجوهرات زياد" صُمِّمت لكل سيدة أنيقة وصاحبة ذوق رفيع.

14- ما الفرق بين المرأة الغربية والشرقية في اختيار المجوهرات؟

في السابق، كان للمرأة الشرقية ذوقٌ مختلف في اختيار المجوهرات؛ إذ كانت تميل إلى اختيار المجوهرات التقليدية الشعبية، أما اليوم فقد تغيَّر الوضع تمامًا، حيث أصبحت تفضِّل المجوهرات الراقية اليومية، وتهتم أكثر باختيار قطعٍ من الألماس والأحجار الكريمة، ما جعل ذوقها قريبًا من ذوق المرأة الغربية التي تعشق التصاميم الناعمة والبسيطة، ومع ذلك لا تزال المرأة الشرقية صاحبة الذوق الأجمل في اختيارها للمجوهرات؛ إذ تتمسك بانتقاء المجوهرات الشعبية المناسبة لبعض المواسم المهمة، مثل شهر رمضان المبارك.

15- في رأيك، ما أهمية المجوهرات في إطلالة السيدة؟

تعدُّ المجوهرات من أهم مقتنيات أي سيدة؛ لأنها تمثل جزءًا من جمالها وشخصيتها، وتُكمل أناقتها، لذا يمكننا أن نقول إن المجوهرات صديقةٌ لكل سيدة أنيقة.

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16- ما نصيحتك للسيدات عند اقتناء المجوهرات؟

أنصحهن باختيار ما يناسب لباسهن، من حيث شكل التصميم والأحجار، ويتوافق مع لون بشرتهن.

من تصاميم زياد الملحم

17- ما العلامة التجارية الأولى في عالم المجوهرات؟

أنا من عشاق تصاميم ومجوهرات BVLGARI.

18- هل انعكست مهنتك على حياتك؟

نعم، فقد أصبح تصميم المجوهرات جزءًا لا يتجزأ من حياتي اليومية.

19- كيف تصف تجربتك في عالم التصميم، وما الذي ستبهر به عاشقات تصاميمك قريبًا؟

أعدُّها تجربة رائعة جدًا ومميزة، وأجد نفسي في عالم تصميم المجوهرات، وبإذن الله سأطلق قريبًا مجموعة مميزة ومختلفة، تناسب ذوق عاشقات تصاميمي.

20- ما خططك المستقبلية؟

أتطلع إلى المشاركة في معارض مجوهرات عالمية، وزيارة أخرى متخصِّصة في المجوهرات؛ من أجل انتقاء أجود وأفضل أنواع الأحجار الكريمة، كما أتمنى انتشار علامتي بشكل أوسع في السعودية والخليج، وتدشين بوتيك "مجوهرات زياد" فيها.

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