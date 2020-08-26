ناهد السباعي تشارك جمهورها بصورة جريئة "المرأة التي قبلت أشعة الشمس"

علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها صورة جريئة، من أمام الشاطئ وهي تستقبل أشعة الشمس بوجهها.
وأطلت "ناهد" بإطلالة جريئة وهي تقف على شاطئ البحر، وعلقت على الصورة قائلًة: "أنا المرأة التي قبَّلت أشعة الشمس".
واحتفلت الفنانة ناهد السباعي، بذكرى عيد ميلاد شقيقها الراحل فريد، بنشر صورة تجمعهما، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".
وكتبت ناهد السباعي، تعليقًا على الصورة، قائلة: اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".
وتابعت: اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.
وفي شهر فبراير من عام 2014، تعرض فريد المرشدي، نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، وشقيق ناهد السباعي، وكان متزوجًا من الفنانة داليا البحيري، ووالد ابنتها الوحيدة، لحادث مأساوي بسيارته أدت لوفاته.
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