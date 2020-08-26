الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات، يقدم على السفرة مع الشوربة والبروتين، سواء الدجاج أو اللحمة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة والمكسرات.

المقادير

2 كوب أرز بسمتي.

3 أكواب شوربة دجاج من نفس المعيار.

بصلة وسط مفرومة.

مكعب مرقة دجاج.

2 كوب خضار مشكل (بازيلاء - جزر - فاصوليا خضراء).

ذرة معلبة.

1/2 كوب لوز مقشر.

1/2 كوب صنوبر.

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بهارات (حبهان - قرفة عيدان أو مطحون - ورق لاورى - بهرات لحمة - فلفل أسود - ملعقة كركم أو زعفران حسب الرغبة).

3 ملاعق سمن.

طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة والمكسرات

توضع ملعقة من السمن فى إناء على النار ثم يضاف البصل المفروم إلى أن يذبل.

تضاف الشوربة حتى تغلى ثم توضع كمية الخضار والذرة مع جميع البهارات.

ياف مكعب مرقة الدجاج.

يترك الخضار حتى يتشرب كمية الشوربة.

يغسل الأرز البسمتي، ثم يوضع على الخضار والذرة.

يضاف 2 كوب من الشوربة.

يشوح اللوز في 2 ملعقة سمن في طاسة حتى التحمير، ثم يضاف الصنوبر، وتضاف المكسرات على الأرز.

يقلب الأرز بالخضار والمكسرات حتى لا يتكسر الأرز، ويظل على شكل الحبة الطويلة، ويقدم.