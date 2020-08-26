علاقات و مجتمع
حرصت الفنانة شيرين رضا على مشاركة متابعيها بصورة قديمة لها مع ابنتها نور عمرو دياب، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت "شيرين" في إحدى الصورتين مع ابنتها، والثانية بمفردها، وعلقت: "وحشتيني يا نونو"، وانهالت التعليقات على المنشور أبرزها: "عمرو الصغير سبحان الله نسخة من أبوها، ربنا يكرمك فيها، شبه باباها خالص".
وتفاعلت الفنانة رانيا يوسف وهاجر الشرنوبي مع المنشور، بوضع قلوب في التعليقات.
وحرصت الفنانة شيرين رضا على استرجاع الذكريات القديمة، حيث نشرت صورة في سن المراهقة، وظهرت "شيرين" بإطلالة حمراء اللون، بملابس صيفية ملونة وشعر يجمع بين اللونين الأصفر والبني.
وآخر أعمال شيرين رضا فيلم "الغسالة"، الذي يعرض حاليا في دور العرض، بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تنشر صورة من طفولة ابنتها.. ومتابعوها: "نسخة من عمرو دياب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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