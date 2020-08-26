الامارات | في «يوم المرأة الإماراتية».. نمــاذج مشرقة لبنات الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن في «يوم المرأة الإماراتية».. نمــاذج مشرقة لبنات الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل دولة الإمارات، غداً، بـ«يوم المرة الإماراتية»، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويحمل الاحتفال هذا العام شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، الذي أطلقته سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، للتأكيد على أهمية دور المرأة شريكاً حقيقياً واستراتيجياً في استشراف المستقبل، كما كانت من البدايات البعيدة شريكاً قوياً في الحياة والعمل وبناء المجتمع والدولة في مختلف المجالات.

الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية» هذا العام يتخذ طابعاً خاصاً، في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها المرأة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، ضمن العاملين في الخطوط الأمامية، سواء ضمن الكوادر الطبية والتمريضية، أو في المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، أو في الشرطة والجيش، أو بين صفوف المتطوّعين وغيرها من المجالات.

وبرزت خلال هذا العام نماذج عدة تفخر بها الدولة وتفخر بها المرأة في كل مكان، هذه النماذج كثيرة ومنتشرة في كل أنحاء الوطن، واستطاعت أن تلفت الأنظار وتستحق التكريم والاحتفاء بها، لما حملته من قوة شخصية، وقدرة على تحمّل المسؤولية، وتفان في العمل من أجل الوطن ورفعته وسلامته.

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«الإمارات اليوم» تضيء على نماذج مشرقة من بنات الوطن، والمتفانيات في خدمته خلال أزمة «كورونا»:

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