محامي خلع يتفرغ للدفاع عن النساء المظلومات "اللي عايزة تخلع متخافش"

علاقات و مجتمع

عُرف بدفاعه عن المرأة ومناصرته لها في استعادة حقوقها واسترداد حريتها والحصول على نفقتها الشهرية، وذلك بالإنفصال عن زوجها، ولاسيما إذا كان قاسياً معها وهي لا تتحمل الحياة معه، فمثل الشخصية التى جسدها هاني رمزي في الفيلم الشهير "محامى خلع"، يقوم محمد شعبان، محامي المتخصص في قضايا الأسرة، بمساعدة السيدات في قضايا الخلع، ويضمن لهن نتيجة في صالحهن منذ الجولة الأولى، حتى أنه لُقب بـ"محامي خلع".

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يضع "شعبان" حقوق السيدات في أولوياته، في الرحلة الطويلة والمعقدة لمحاكم الأسرة، حيث يقول: "لما بشوف أي واحدة عايزة تخلع جوزها بمجرد إحساسي وخبرتي في المحاماة بفهم هي فعلاً مظلومة ولا بتدلع، واللي بتبقى مظلومة بقف جنبها قلباً وقالباً ومش بقبل بأي قضايا تاني، أنا شغلي الشاغل هي الستات ومساعدتهم لأنهم أضعف المخلوقات وأحياناً بيتظلموا ولاسيما في قضايا الخلع والطلاق والنفقة"- بحسب "شعبان".

ويستقبل يومياً ما لا يقل عن 5 قضايا خلع لسيدات متضررات من أزواجهن بسبب سوء معاملتهن، والاعتداء عليهن، في بعض الأحيان: "الست عندنا في مصر مش واخدة حقها بشكل كامل ولما بتفكر تطلق في أغلب الأوقات الطلاق مش بيكون بهدوء وفي رجالة كتير بتبهدل الستات معاهم عشان يطلقوا، دي أكتر حاجة بتضايقني، ساعتها بجيب لها حقها وبتاخد الخلع بتاعها، ويتحكم لها بحقوقها ومن أول جلسة".

"قضايا الأحوال الشخصية، الخلع، الطلاق للضرر، النفقة الزوجية، نفقة الأطفال، التمكين من سكن الزوجية، إنذار الطاعة، الحبس في دين النفقة والقايمة"، القضايا التي يهتم بها "شعبان"، لمساعدة السيدات: "أي انتصار بحققه لموكلتي لازم احتفل به وسط المتابعين على السوشيال ميديا، عشان الستات اللي بتشاور عقلها وعايزة تنفصل وخايفة متاخدش حقها متترددش".