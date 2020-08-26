تقليد جديد للزواج.. عروس سعودية تشترط على عريسها إجراء "فحص كورونا"

علاقات و مجتمع

إجراءات جديدة بصدد تنفيذها لاتمام الزواج قد تفرضها جائحة كورونا على الجميع، أثاره ما جرى مؤخرًا داخل المملكة العربية السعودية.

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ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، وبعد استطلاع العديد من الأراء في المملكة، فيعتبر البعض هذا الإجراء أمر طبيعي ومطلوب لضمان سلامة الأسرة وأطفالها، ولاسيمًا أن الأنظمة فرضت فحوصاً مماثلة ولم تتحفظ عليها، بل سهلت مهمات الفحص في المراكز والمستشفيات.

العروس وداد سعد أصرت قبيل تحديد موعد الزفاف على إجراء العريس فحص فيروس كورونا المستجد، وبررت موقفها بحسب "عكاظ"، بالقول: "طلبت من أهلي إبلاغه بذلك بسبب المخاوف والقلق الذي ساورني من المرض"، الذي وصفته "بالفتاك".

وفي المقابل، رأى آخرون هذا الشرط "تعسفياً" من الممكن أن يؤثر سلباً في مستقبل عش الزوجية، ويظل الطرف الذي فرض عليه الشرط متحفزاً ومتأزماً، ورأى البعض مثل هذه الشروط تفنناً في الطلبات بغرض الظهور والشهرة، ولاسيما أنه ليس من ضمان ألا يصاب أحدهما بالعدوى من المعازيم في ليلة الفرح بعد اجتياز الاختبار".

وتقول الأخصائية النفسية دعاء زهران: إن "الأمر من جانبه النفسي والاجتماعي غير صحيح وغير مقبول، فمن حقك احترام تخوف الآخر وليس هناك إجبار على إقامة المناسبة في وقتها مع وجود المخاوف، وتقديراً لمشاعر الطرف الآخر أنصح صاحب الشرط أو صاحبته تأجيل وإرجاء العرس ليكون الطرفين في أمان".