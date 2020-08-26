4 إرشادات ضرورية يجب اتباعها جيدا لعودة المدارس بأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمناقشة واستعراض كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لعودة الدراسة إلى المدارس بصورة آمنة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وأكد خلال اجتماع لها بمجلس الوزراء، أنه تم تصميم دليل استرشادي لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا وضع معايير للشروط الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الطلاب والمدرسة والعاملين بالمدرسة والزائرين، مضيفة أنه جارٍ التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإصدار الدليل المشترك، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مركزية والربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كل من الوزارتين، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وعلى الرغم من جهود الحكومة في تأمين الطلاب من الإصابة بالفيروس خلال العام الجديد، غير إن بعض الآباء يشعرون بالقلق من إرسال أبنائهم إلى المدرسة، ولهذا ذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، مجموعة من الإرشادات التي لا بد اتباعها، لتجنب الإصابة، وفق ما نقل موقع "eatthis".

1- لا نحتاج إلى إغلاق المدارس بالكامل:

أوضحت إرشادات مركز السيطرة على الأمراض، أنه بدلا من إغلاق المدارس لفترة طويلة من الزمن، من الأفضل إلغاء أنشطة ما بعد المدرسة، وسيساعد ذلك في الحد من تفشي الفيروس بين الأطفال.

2- ضرورة ارتداء أقنعة الوجه للأطفال:

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من الضروري تعزيز مفهوم استخدام أغطية الوجه أو الأقنعة لدى الأطفال، حيث يعد من استراتيجيات التخفيف المهمة للمساعدة في منع انتشار الوباء.

وتهدف أغطية الوجه أو الأقنعة إلى حماية الأشخاص الآخرين في حالة إصابة مرتديها بالعدوى، ولا تظهر عليه أعراض.

3- فتح المدارس بأمان وبسرعة قدر الإمكان:

يرى مركز السيطرة على الأمراض أن هدف الجميع يجب أن يكون إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس بأمان وبأسرع وقت ممكن، لتعلم واستفادة الأطفال، ومن أجل تمكين ذلك ومساعدة المدارس في عملياتها اليومية، من المهم تنفيذ الإجراءات بجدية لإبطاء انتشار كورونا داخل المدرسة وخارجها.

4- كن آمنا:

قال الدكتور روبرت ريدفيلد رئيس مركز السيطرة على الأمراض، إننا نحتاج فقط إلى ارتداء أغطية الوجه عندما لا نتمكن من التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين وتجنب التواجد في الحشود خاصة التكدس الذي قد يحدث في المطاعم، للسيطرة على هذا التفشي وللتغلب على هذا الوباء.