لعروس 2020.. إكسسوارات شعر بديلة لطرحة الزفاف التقليدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نور إبراهيم:

اعتدنا رؤية العروس بالشكل التقليدي، وهو الفستان الأبيض المنفوش وطرحة الزفاف الطويلة، ولكن تغير الوضع في 2020 وأصبح الاختلاف هو التميز.

وبالرغم من أن طرحة الزفاف من العناصر الأساسية إلا أن استبدالها أصبح سهلًا واتجاها من اتجاهات الموضة الحديثة.

ووفقًا لما قالته مؤرخة حفلات الزفاف سوزان واغنوير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن طرحة الزفاف تعود إلى العصور القديمة اعتقادًا من الأمهات أنها تحمي العروس من الأرواح الشريرة التي قد ترغب في إفشال سعادتها. وبصرف النظر عن العادات التي عفا عليها الزمن، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تجعل العروس تستبدل طرحة الزفاف.

وظهرت في الآونة الأخيرة العديد من موديلات الإكسسوارات غير التقليدية التي يمكنكِ اعتمادها لتمنحك مظهرا جذابا وأنيقا.

يذكر أن طرحة فستان الزفاف، تختلف عن "الحجاب الشرعي"، والذي يمكن أن ترتديه العروس في حفل زفافها مع الإكسسوارات غير التقليدية، وهي كالتالي:

التيجان:

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ينصح خبراء الموضة باختيار التيجان المرصعة بالجواهر، فهي موضة لا تبطل وفي نفس الوقت تمنحك مظهرا جذابا، ولكن إذا كنتي طويلة يمكنكِ استبدالها بأي بإكسسوار آخر.

دبابيس الشعر:

دبابيس الشعر المرصعة باللؤلؤ أو الخرز، من أبرز صيحات الموضة التي ظهرت مؤخرًا على منصات عروض الأزياء الخاصة بالزفاف.

التيجان الزهرية:

عادًة ما ترتدي وصيفات العروس التيجان الزهرية، بحسب لون الفستان المتفق عليه، ولكن أصبح التاج الزهري الأبيض من أحد اتجاهات عروس 2020.

القبعة البيضاء:

تعطي القبعة شكل أكثر كلاسيكية، فإذا كانت شخصيتك هادئة وخجولة يمكنكِ ارتداءه على تسريحة شعر بسيطة، وهي مستوحاة من قبعات الأميرات.