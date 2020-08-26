الامارات | هالة صدقي تلجأ إلى القضاء: احتملت 5 سنوات إهانات

شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي تلجأ إلى القضاء: احتملت 5 سنوات إهانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الفنانة المصرية، هالة صدقي، أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها سامح سامي، ومحاميه صالح السقا، الذي شهر بها أخيرا. وأشارت إلى أن اعتذاره عن التشهير غير مقبول تماما بالنسبة لها، وكذلك قدمت بلاغا ضد المواقع التي نشرت أخبارا مغلوطة عنها، وبلاغا ضد الصحفي محمد ضاحي، الذي نشر الفيديو المثير للجدل.

وأضافت بحسب صحيفة "اليوم السابع" أن كل ما ذكره زوجها عنها في حديثه في أحد البرامج كلام ليس له أي أساس من الصحة، والذي تضمن أنها ليس لديها القدرة على الإنجاب وسامو ومريم ليسا أبناءها.

وقالت الفنانة هالة صدقي إنها احترمت اختيار زوجها أنه يريد السفر إلى أميركا، لكنه رفض أن تسافر معه، وتحملت 5 سنوات إهانات وشتيمة على "فيسبوك"، وجاء الوقت لكي تتحدث ولن تتنازل عن حقها.

وكانت الفنانة هالة صدقي، حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة إنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وقالت الفنانة في بيان، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محام، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل اعتبرته "مثيرا للدهشة"، ودون أي سند قانوني.

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