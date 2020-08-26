ارتداء التاج بالتأكيد تقليد ملكي، ولأن العروس ترغب في الشعور بأنها ملكة متوجة في يوم عرسها، فمع ارتداء فستانها الأنيق، يأتي التاج كرمز للعقيدة في العالم الملكي، كما يعد إرثاً ملكياً أيضاً، على سبيل المثال، عندما ارتدت الأميرة بياتريس تاج الملكة ماري فرينج لحفل زفافها في وندسور، وهو نفس الذي ارتدته جدتها الملكة إليزابيث، وعمتها الأميرة آن، في حفلات الزفاف الملكية منذ عقود.

ولأن التاج جزءاً هاماً من اكسسوار العروس، فشاهدي أجمل التيجان الملكية التي تم ارتداؤها في التاريخ الحديث:

تاج Cartier Halo

تم تصنيع Cartier Halo Tiara لأول مرة في عام 1936 من قبل الملك جورج السادس كهدية لزوجته الملكة إليزابيث، التي عُرفت فيما بعد باسم الملكة الأم، وتم شراؤه قبل ثلاثة أسابيع من صعود جورج إلى العرش بعد تنازل شقيقه إدوارد عنه، وهو مصنوع من 739 ماسة قطع بريانت و 149 ماسة باغيت.

سلمت الملكة الأم كارتييه هالو تيارا إلى ابنتها، الأميرة إليزابيث آنذاك، في عيد ميلادها الثامن عشر في عام 1944، لكن الملكة لم ترتديه علناً أبداً، لكنها أعارته لأختها، الأميرة مارجريت، وابنتها الأميرة آن، في السنوات اللاحقة.

ومع ذلك، كان للتاج فرصة للتألق عندما ارتدته كيت ميدلتون في حفل زفافها الملكي في أبريل 2011، الذي شاهده الملايين في جميع أنحاء العالم، فهو الآن أحد أشهر التيجان الملكية في التاريخ الحديث.

تاج الملكة ماري باندو

يعود تاريخ Queen Mary's Bandeau Tiara، الذي يتكون من الماس المرصع في 11 قسماً مع أشكال بيضاوية متداخلة، إلى عصرين مختلفين، تم صنع الزينة المركزية في عام 1893، واعتبرت مذهلة للغاية لدرجة أنهم صنعوا تاجاً لدعمها في عام 1932، وارتدته الملكة ماري في حفل زفافها على الأمير جورج قبل تتويجهما، وتم تسليم العصابة والبروش للملكة إليزابيث في عام 1953، ثم أعارتها الملكة إلى حفيدة زوجها ميغان ماركل، عندما تزوجت الأمير هاري في عام 2018.

تاج الملكة ماري فرينج

ارتدته الملكة إليزابيث والأميرة آن والأميرة بياتريس أميرة يورك.

من بين أي إكليل في هذه القائمة، فإن Queen Mary's Fringe Tiara لديه أغنى صلة بنساء وندسور. في عام 1919، طلبت الملكة ماري من House of Garrard تحويل عقدها الذي تم منحه لها كهدية زفاف من الملكة فيكتوريا إلى تاج، صنعت Garrard إكليلًا من 47 قضيباً مدبباً، تأثر شكلها بتصمم كوكوشنيك الروسي Russian kokoshnik التقليدي.

تم تناقله عبر أجيال من العائلة الملكية، في عام 1947، ارتدته الأميرة إليزابيث لحضور حفل زفافها إلى الأمير فيليب، وقبل أن تمشي في الممر، انكسر، وقام صائغ المحكمة بإصلاحه سريعاً.

وفي عام 1973، أعارت الملكة تاج فرينج لابنتها الأميرة آن لزفافها في وستمنستر آبي لمارك فيليبس، بعد مرور ما يقرب من 50 عاماً، قدمت الملكة نفس المجاملة إلى حفيدتها الأميرة بياتريس.

تاج جريفيل إميرالد كوكوشنيك

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صنع تاج المجوهرات الفرنسي بوشرون عام 1919، ويتكون من قطعة الرأس المرصعة بالماس والزمرد التي ارتدتها الأميرة يوجيني يوم زفافها. وهي في الأصل مملوكة لشخصية المجتمع البريطاني السيدة مارغريت جريفيل، ومن هنا جاء اسم الإكليل، عندما ماتت جريفيل، تركت تاج الزمرد للملكة الأم، التي نقلته بعد ذلك إلى ابنتها الملكة إليزابيث. وفي عام 2018، أعارته لحفيدتها لحضور حفل زفافها إلى جاك بروكسبانك.

صُنع تاج Greville Emerald Kokoshnik على طراز kokoshnik ، تمامًا مثل أختها Fringe Tiara، ويتكون من ألماس مرصوف مرصع بالبلاتين وستة أحجار زمرد، ويقال إن الزمرد المركزي يبلغ وزنه 93.7 قيراطاً.

تاج بولتيمور

لم تكن الأميرة مارجريت بحاجة إلى والدتها أو أختها لإقراضها تاجاً ليوم زفافها، فاشترت لنفسها واحداً، ينتمي Poltimore Tiara في الأصل إلى Lady Poltimore ، وقد تم تصنيعه في عام 1870 بواسطة House of Garrard بأسلوب مجوهرات كلاسيكي من العصر الفيكتوري، طرحته Poltimores في مزاد في يناير 1959، عندما اشترته مارجريت مقابل 5500 جنيهاً إسترلينياً، ثم ارتدته لتتزوج أنتوني أرمسترونج جونز.

تاج سبنسر

يقال أنه على الرغم من أن الملكة قد عرضت على الأميرة ديانا ارتداء Lover’s Knot Tiara، اختارت بدلاً من ذلك إرث عائلتها ويُعرف باسم Spencer Tiara، ويرجع تاريخه إلى عام 1919 ، وكانت ترتديه شقيقتا ديانا في حفل زفافهما.

في الواقع، ارتدت ديانا الإكليل عدة مرات بصفتها أحد أفراد العائلة المالكة، حيث شعرت أنه أخف من العديد من قطع الملكة.

تاج أنثيميون

أعطت الملكة إليزابيث صوفي، كونتيسة ويسيكس Anthemion Tiara لزفافها عام 1999 على الأمير إدوارد، وهي ترتديه كثيراً منذ ذلك الحين، الاسم هو تحية لتصميم Anthemion، وهي تقنية مستخدمة في العصور اليونانية القديمة تتميز بتلات المروحة.

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