مي حلمي تغني "لقيت الطبطبة".. وتوجه رسالة لـ"الجسمى": دمرتنا (فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير لا تتعدى مدته ثوان، شاركته الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تغني أغنية "بالبنط العريض"، للفنان حسين الجسمي.

ورددت الإعلامية كلمات الأغنية، التي شاركتها برفقة صديقتها، "لقيت الطبطبة.. أقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".

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وأرفقت الإعلامية تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته عبر حسابها، قائلةً "لقيت الطبطبة، بحبك يا عليا".

وقالت الإعلامية خلال تعليقها للفنان حسين الجسمي، "دمرتنا بالأغنية دي".

قصة مي حلمي ومحمد رشاد

وكانت ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عقب تداول أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، بعدما ألغى الأخير متابعتها عبر "إنستجرام"، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه، لتنتهي هذه الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب. وأكد الخبر محمد رأفت، محامي الثنائي، بأنهم اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.