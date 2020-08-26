رفضتها عائلتها وأثارت الجدل بصورة عارية.. من هي السعودية رهف القنون؟

علاقات و مجتمع

هجوم شديد تعرضت له السعودية رهف القنون، عقب نشرها صورة كارتونية لفتاة مستلقية على ظهر نمر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت رهف في تعليقها على الصورة، "أنا محبوبة، أنا مدعومة، أنا محمولة"، تلك الصورة تسببت في حالة كبيرة من الجدل بين رواد مواقع "السوشيال ميديا"، واعتبروها مشردة بشكل لا يتفق مع المجتمع السعودي.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن السعودية رهف القنون، خلال السطور التالية.

- رهف القنون، ولدت في المملكة العربية السعودية، عام 2000، وتبلغ من العمر 20 عامًا.

- مكثت في المملكة حتى سن الـ19.

- والدها يشغل منصب محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها 9 أشقاء.

- منعتها أسرتها من الدراسة في الجامعة التي ترغب في الالتحاق بها، كما حبسها شقيقها أشهر عدة بمساعدة والدتها.

- تعرضت رهف للإيذاء الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى تلقيها تهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام، على حد قولها.

- تزوجت رهف من لوفولو أندي، وهو من الكونغو، وتربى في الصين وعاش بها وحاليًا يقيم في كندا، وأعلنت مؤخراً إنجاب طفلها الأول منه.

- رفضت رهف مقابلة أهلها أو العودة معهم، وبعد وقت قصير سمحت لها السلطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، قبل أن تمنحها كندا حق اللجوء.

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- في 19 يوليو، نشرت عبر حسابها على "تويتر" رسالة استقبلتها من فتاة هربت مع شقيقها المثلي من عائلتهما بسب ما تعرضا إليه من عنف وإساءة.

وجاءت الرسالة التي نشرتها الناشطة السعودية، ثم حذفتها بعد ذلك، أن الفتاة صاحبة الـ17 عامًا، قالت إنها تعتبرها مثلًا يحتذى به في تحقيق ما يريده الشخص بما يناسب راحته.

وأوضحت الفتاة التي تطالب حاليًا اللجوء لأي دولة، بأن السبب وراء تشجيعها على اتخاذ خطوة الهرب من عائلتها "السيئة" على حد وصفها، موضحة أنها أصبحت تفكر في صحتها وسلامتها أولًا وقبل أي شخص آخر.

ونوهت الفتاة بأنها قررت عدم التغاضي عن العنف والإساءة التي تعرضت لها من عائلتها قبل 8 سنوات، متابعة: "أنا الآن أبلغ من العمر 17 عامًا وأطلب اللجوء مع أخي المثلي".

ووصفت الفتاة الهاربة "رهف"، بأنها ملكة قوية وشخصية رائعة تتطلع أن تكون مثلها.

من جهتها، قالت رهف إنها لطالما سألت نفسها عن هدفها في الحياة، حتى جاءتها هذه الرسالة، لتتأكد أن هدفها كما كانت تفكر تمامًا وبشكل دائم، مشيرة إلى أن تلك الرسالة جاءت في الوقت المناسب.

وتابعت: "كنت أعلم أن هدفي هو إلهام النساء، لتشجيعهن على عيش الحياة التي يستحقونها.. لا يمكنني التعبير عن مدى سعادتي لمعرفة أنني غيرت حياة شخص ما"، ومن ثم حذفت ما نشرته عبر حسابها على "تويتر".

- وكانت ردت رهف القنون على منتقدي زواجها وإنجابها بدافع الحرية، واصفة كلام من يتحدثون بشأن حريتها التي كانت تطلبها وانتهت بالزواج والإنجاب بـ"الغبي".

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر "سناب شات": "منذ مجيئي إلى كندا أخدت قرار بالاختفاء عن السوشال ميديا أخدت وقت أكون رهف جديدة روحيا وعقليا".

وتابعت: "بس الحين لما رجعت السوشيال ميديا وأنا أقرأ التعليقات أحس إني مصدومة.. مصدومة إن كيف في ناس بالعقلية هذي مصدومة إن كيف في ناس تفكر كده وعايشة معانا".

وأردفت الشابة السعودية: "يعني وأنا أقرأ كلامك أنت مو قاعد تجرحني أنا ما أنجرح طالما أنت لا تقدر تخرب حياتي ما عند القدرة إنك تخرب علاقاتي أو مستقبلي أو تضر الناس اللي أحبها أنت ولا شيء".

- تعتبر رهف من الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث يتابعها نحو 120 ألف متابع.