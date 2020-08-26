الامارات | فيديو.. زوجة الإعلامي عمر الشيخ تتهمه بتعنيفها وهي حامل: هذا مافعله بي لاني أغلقت الباب بقوة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زوجة الإعلامي عمر الشيخ تتهمه بتعنيفها وهي حامل: هذا مافعله بي لاني أغلقت الباب بقوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مغردون مقطع فيديو منسوب لزوجة مديرا البرامج السياسية في "تلفزيون سوريا" المعارض الإعلامي السوري عمر الشيخ إبراهيم، وهي تتحدث باكية وتقول إن زوجها ضربها بشدة، بينما بدت كدمات واضحة على وجهها. وتظهر السيدة وعيناها متورمتان وآثار دماء على وجهها، وتقول:"هذا ما فعله بي عمر الشيخ إبراهيم الذي تعرفونه، وأنا زوجته الحامل. هذا هو الشخص الذي يتظاهر بكونه مثالا للأخلاق والشرف. أغلقت الباب بقوة صباح اليوم فهذا ما فعله بي".

و بحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن عمر ابراهيم وهو رئيس رابطة الصحافيين السوريين في تركيا، نفى عبر صفحته الحادثة، واصفا ما حدث بـ"الخلاف العائلي"،ومضيفا بأن ضبط الشرطة أكد عدم حصول أي "عنف ضد المرأة، كما يتم التداول على صفحات التواصل الاجتماعي".

إلا أن أثارت القضية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضامن مغردون مع زوجة الإعلامي، رافضين العنف ضد المرأة بشكل كامل، مهما كانت الظروف، خاصة من قبل فئة من "نخبة سوريا المثقفة"، كما يقولون.

وركز مغردون على ما اعتبروه "نفاقا" من الشيخ إبراهيم وحديثه عن "قيم العدالة والحرية والمساواة"، التي يقول إنها تشكل "أهداف الثورة السورية"، في حين يقوم بتعنيف زوجته.

وأنحى مغردون آخرون باللائمة على زوجته، واصفين ما حدث بأنه "أسرار عائلية لا يجب الإفصاح عنها". وتساءل بعضهم عن سبب لجوء الزوجة إلى مواقع التواصل عوضا عن "طلب الطلاق" عبر المحاكم.

شدد فريق من رواد مواقع التواصل على ضرورة "التشهير"، كونها "الطريقة الوحيدة لمحاربة العنف ضد المرأة".سوري عمر الشيخ إبراهيم، وهي تتحدث باكية وتقول إن زوجها ضربها بشدة، بينما بدت كدمات واضحة على وجهها.

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