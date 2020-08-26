أسرار النظام الغذائي للملكة إليزابيث.. تأكل 4 مرات يوميا ولديها 20 طاهياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

كشفت دارين ماكجرادي الطاهية السابقة للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن بعض عادات تناول الطعام للملكة، فبجانب طهيها في القصر، رافقتها في جولتين ملكيتين في أستراليا، كما أنها طبخت لخمس رؤساء أمريكيين وهما جيرالد فورد ، رونالد ريغان، جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وروبرت بوش خلال زياراتهم الرسمية للملكة.

عملت ماكجرادي أيضًا مع أفراد آخرين من العائلة المالكة بما في ذلك الأميرة ديانا، وابناها ويليام وهاري في قصر كنسينغتون.

أفصحت ماكجرادي عن وجبات الملكة المفضلة والأشياء التي لا تحبها على مائدة العشاء، وكم عدد الوجبات التي تتناولها وما هي أهم وجبة بالنسبة لها، وفق نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

كم عدد الوجبات التي تتناولها الملكة في اليوم؟

تقول ماكجرادي إن الملكة تتناول أربع وجبات في اليوم، لكنها تأكل كميات صغيرة فقط في كل منها.

وذكرت أنه خلال الفترة التي قضتها طاهية للملكة بين 1982 و1993، كانت الملكة تتناول وجبات الإفطار والغداء والشاي والعشاء.

وبالنسبة للإفطار، تبقي الأمور بسيطة، وتبدأها الملكة عادة بتناول فنجان بسيط من الشاي والبسكويت وبعده وعاء من الحبوب.

وفي الغداء تعتمد على الوجبات الصحية مثل السمك المشوي مع السبانخ أو الكوسة، أو الدجاج المشوي مع السلطة وبجانبهم طبق منخفض الكربوهيدرات.

وفي وقت متأخر من بعد العصر، تشرب الملكة شاي مع كعكات المربى والقشدة، وأكدت ماكجرادي أن الملكة لم تتناول وجباتها في مواعيدها حتى لو كانت في بلد أخرى، فمثلًا، كانت على يخت ملكي بأستراليا وكانت الساعة الخامسة صباحًا وكانت بتوقيت بريطانيا الخامسة بعد العصر فأخذت وجبة الشاي.

كم طاهيًا في المطبخ الملكي؟

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قالت ماكجرادي إن الملكة لديها 20 طاهياً في المطبخ الملكي في الوقت الذي كان ماكجرادي تعمل فيه هناك، وكان رئيس الطهاة يقدم للملكة قائمة مرتين في الأسبوع لتختار الوجبات التي تحبها.

وكان لديها كتاب صغير على مكتبها تضع به ملاحظتها عن الطعام إذا لم تستمتع بوجبة.

ما هي الأطعمة المفضلة للملكة؟

تحب الملكة الروبيان على الخبز المحمص، وكان الطهاة يتبلوه في الزبدة الحارة وعند وضعه على الخبز المحمص تذوب الزبدة.

وأكدت أن الملكة تدمن تناول الشوكولاتة، فكانت تختار من القائمة دائمًا أي شيء يحتوي عليها، خاصًة فطيرة الشوكولاتة، ومن ضمن الوجبات التي تحبها أيضَا شطيرة كروك مسيو.

أهم وجبة في القصر

أوضحت ماكجرادي إن الوجبة الأكثر شعبية في الأسبوع كانت دائمًا السمك ورقائق البطاطس وكانوا يختارون تناولها يوم الجمعة، أما عن الوجبة الأقرب لقلب الملكة هي اللحم البقري والكبد والدجاج.

ما هي الأطعمة لا تحبها الملكة؟

لا تحب الملكة الأطعمة ذو النكهات القوية، مثل الثوم والبصل فلا يمكن لأي طاهي استخدامهما في وجباتها، عكس الأمير فيليب، فهو يحب الكاري الكثير مع الثوم والتوابل، وتتجنب أيضا الملكة تناول المحار خوفًا من التسمم الغذائي، ولا تحب الوجبات السريعة.

هل الملكة طبخت بنفسها من قبل؟

قالت ماكجرادي إنه بينما كان الأمير فيليب "طاهياً مذهلاً" وكان يستمتع بانتظام بالطهي على الشواية وإقامة حفلات شواء عائلية، ويستمتع جميع أفراد العائلة المالكة، فتبقى الملكة خارج المنزل.