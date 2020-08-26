سلسله دينا الشربيني في "أماكن السهر" تثير الجدل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

ما إن طرحت النجم عمرو دياب كليبه الجديد "أماكن السهر، وثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتاد جمهور الهضبة التركيز في كل تفصيلة حتى لو كانت صغيرة في كليباته، سواء في ملابسه أو حركاته، ولاحظوا مشاعر الحب المتبادلة بين الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني في الكليب الأخير، ولم يفوتوا ظهور الأخيرة بسلسلة ذهبية تلمح فيها على حبه.

وسرعان ما انتشر صورة لها من الكليب وهي ترتدي سلسلة بها تحمل اسم عمرو دياب مكتوب بطريقته الشهيرة "ع د"، والذي يمضي بها على كل أعماله الجديدة، الأمر الذي أثار الجدل على "السوشيال ميديا".

يذكر أن دينا ظهرت من قبل في مهرجان الجونة لعام 2018 وهي تضع وشم على ظهرها يحمل كلمة كل حياتي، إشارة إلى ألبوم عمرو دياب.

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واعتمدت "دينا" في إطلالاتها بالكليب على القطع البسيطة وفي نفس الوقت بدت أنيقة، حيث إنها نسقت الملابس بطريقة ملفتة للأنظار أظهرت فيها تناسق جسمها وشاقته.

ففي إحدى اللقطات، ظهرت وهي ترتدي طقما أنيقا أبيض مكون من قطعتين توب وجيب قصيرة مصنوعين من قماش الجبير.

أما الهضبة فظهر بعدة إطلالات مميزة، كان منها وهو يرتدي قميصا مزينا بأوراق الأشجار، وهو من الموديلات المقربة لقلبه، وليست المرة الأولى الذي يظهر فيها به.

وطرح الهضبة عمرو دياب كليب أغنية "أماكن السهر"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والكليب من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج أحمد خالد.