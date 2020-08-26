6 مستحضرات مكياج فخمة اجعليها خيارك الدائم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:44 مساءً - عندما يتعلق الأمر باختيار مستحضرات المكياج، يتطلب الأمر الكثير من الجهد والبحث للوصول الى مستوى المعرفة والمهارة في تسوق أفضل منتجات المكياج الصادرة من أهم العلامات التجارية، والتي تجعل من مكياجك وإطلالتك مثاليين في كل الأوقات. وفي هذا المقال، نرصد لك ستة مستحضرات مكياج اجعليها خيارك الدائم في كل الأوقات.



Nars Afterglow Lip Balm

Nars Afterglow Lip Balm



على رغم أن أحمر الشفاه هذا من نارس Nars، قد يبدو للوهلة الأولى فاقعاً ولامعاً، إلا أنه في الواقع شفاف ويمنح شفتيك لمعاناً جذاباً. وهو متوافر أيضاً ضمن مجموعة متنوعة من درجات الألوان لتختاري من بينها ما يناسب لون بشرتك.

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Shiseido Brow Ink Trio Pencil

Shiseido Brow Ink Trio Pencil



إنه قلم حواجب متعدد الاستخدامات من Shiseido، لذلك هو خيار رائع للمرأة العملية التي تريد تحقيق رسمة حواجب أنيقة بأقل جهد ووقت، فمن خلاله بإمكان تمشيط وتحديد الحاجبين وملء الفراغات فيهما، لذلك اجعليه رفيقك الدائم في حقيبة المكياج خاصتك.



Giorgio Armani Beauty Master Color Corrector

Giorgio Armani Beauty Master Color Corrector



يعد هذا الكونسيلر من جيورجيو أرماني Giorgio Armani من أفضل أنواع الكونسيلر، فهو يعمل على إخفاء كافة الشوائب والعيوب في منطقة العين، مع الحفاظ على مظهر طبيعي مشرق. طبقيه باستخدام فرشاة كونسلير لنتائج أكثر سلاسة.

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Chanel Baume Essentiel Multi Use Glow Stick

Chanel Baume Essentiel Multi Use Glow Stick



يمنحك هذا الهايلايتر من علامة شانيل Chanel توهجاً طبيعياً، كما أنه سهل التطبيق ويتميز بتركيبته الخفيفة. مرريه فوق عظام الوجنتين وافركيه بهدوء حتى لا يبدو محدداً للغاية.



Charlotte Tilbury Rock N Kohl Eyeliner Pencil

Charlotte Tilbury Rock N Kohl Eyeliner Pencil



إذا كنت من عاشقات المكياج السموكي، فلا بد أن تجربي هذا الأيلاينر باللون البني من علامة شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury، فلونه العميق يضمن لك أجمل رسمة عين بأسلوب السموكي، فلا تترددي في تجربته.



Lancôme Définicils High Definition Mascara

Lancôme Définicils High Definition Mascara



تعد الماسكرا صديق المرأة الدائم، ففي أوقات عديدة تغنيها عن معظم مستحضرات المكياج، لذلك لا بد من اختيار أحد أفضل أنواع الماسكرا للحصول على نظرات جذابة وعيون أكثر حجماً واتساعاً. ننصحك بتجربة Lancôme Définicils High Definition Mascara، فهي تمنحك رموشاً طويلة وكثيفة بشكل طبيعي وخلال دقائق قليلة.

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