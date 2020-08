كيف تعتمدين الروج النيود من دون أن تبدي باهتة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:44 مساءً - هناك الكثير من صيحات المكياج التي تظهر حيناً وتخبو في أحيان كثيرة. إلا أن هناك موضة ثابتة في كل المواسم، وتعتمدها النساء كافة، هي أحمر الشفاه النيود، فهو أفضل طريقة للحصول على طلة أنيقة وهادئة في آن. لكن غالباً ما يجعلك الروج النيود تبدين باهتة، ويجعل الشفاه تبدو جافة وبلا حياة. لكن المفتاح للحصول على شفاه نيود جذابة يكمن في بعض التفاصيل البسيطة، سنعرفك إليها في هذا المقال.



اختاري الروج النيود وفق لون بشرتك

إذا كانت بشرتك بنغمات باردة، اختاري الروج النيود المائل الى الوردي، مثل Charlotte Tilbury K.I.S.S.I.N.G in Nude Kate، أو MAC Satin in Paramount, Ilia Madam Mina . أما إذا كانت بشرتك بنغمات دافئة، فاختاري النيود الخوخي أو الذهبي الغني مثل Tom Ford in Sable Smoke أو Chanel Rouge Allure in Ingenue. وإن كنت من صاحبات البشرة ذات النغمات المحايدة، ننصحك باعتماد الروج النيود البيج مثل Charlotte Tilbury K.I.S.S.I.N.G in Penelope Pink أو Victoria Beckham’s Bitten Lip Tint.

اختاري الروج النيود بتركيبة كريمية

يُعتبر ملمس الشفاه مهماً جداً عند اعتماد أحمر الشفاه النيود، لذلك تجنبي اختيار الدرجات الفاترة أو البراقة لأنها تجعل شفتيك تبدو باهتة ورمادية اللون. لذلك، اختاري بدلاً من ذلك روج نيود بتركيبة كريمية تحافظ على شفاهك ناعمة جداً وذات ملمس حريري.

إعداد الشفاه

نظراً الى أن الشفاه النيود تبدو أفضل عندما تكون كريمية ولامعة، اعملي على تقشيرها وترطيبها لتحصلي على ملمس شفاه ناعم، من ثم ضعي طبقة رقيقة من كريم الأساس. بعدها، استخدمي محدداً للشفاه بدرجة لون بشرتك نفسه، فهو يجعل الشفاه ممتلئة وأكبر حجماً. أما الخطوة الأخيرة فهي تمرير الروج النيود مرات عدة داخل الشفتين.



ظلال عيون داكنة

للحصول على تأثير مثالي، استخدمي، الى جانب الروج النيود، مكياج عيون بألوان داكنة، بأسلوب السموكي أو عين القطة. كما بإمكانك اعتماد محدد العيون شديد الصبغة مع طبقتين على الأقل من الماسكارا السوداء، الى جانب البلاش بنغمات ناعمة مثل الوردي أو المرجاني.

