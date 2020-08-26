أفضل سيروم فيتامين C لبشرة أكثر شباباً إشراقاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:44 مساءً - يعتبر الفيتامين C مكوناً رائعاً للعناية بالبشرة، فهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذورالحرة الناتجة من أشعة الشمس فوق البنفسجية والتلوث، والتي تسبب ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والتصبغات والبقع الداكنة. كما ويعزز من إنتاج الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن شباب البشرة. ويعتبر سيروم الوجه المعزز بالفيتامين سي أحد أقوى أشكال العناية بالبشرة والأكثر فعالية، لذلك نرصد لك أفضل سيروم فيتامين سي لبشرة أكثر شباباً وإشراقاً.

SkinCeuticals C E Ferulic

SkinCeuticals C E Ferulic



إنه أحد أفضل سيرومات الوجه الغنية بالفيتامين سي التي ينصح بها أطباء الأمراض الجلدية، فهو مصنوع من حمض الأسكوربيك والفيروليك، اللذين يعملان على تقليل البقع الداكنة والتجاعيد، ويحميان البشرة من أضرار الجذور الحرة التي تسببها أشعة الشمس فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة والأشعة تحت الحمراء والتلوث.

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Drunk Elephant C Firma Vitamin C Day Serum

Drunk Elephant C Firma Vitamin C Day Serum



يتميز سيروم الوجه هذا بتركيبته القوية الغنية بمضادات الأكسدة وحمض الأسكوربيك والفيتامين E وحمض الفيروليك، الى جانب مزيج من مكونات التقشير النباتية، التي تمنح البشرة مظهراً شبابباً مشرقاً خالياً من العيوب والشوائب.

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L'Oréal Revitalift 10% Pure Vitamin C Concentrate

L'Oréal Revitalift 10% Pure Vitamin C Concentrate



المنتجات باهظة الثمن ليست بالضرورة أفضل من تلك الموجودة في الصيدليات، والدليل سيروم الوجه هذا من لوريال باريس L'Oréal Paris، فمن خلاله ستحصل بشرة وجهك على الفيتامين سي النقي وحمض الهيالورونيك الذي يتغلغل بسرعة في الجلد دون ترك أي بقايا لزجة أو دهنية. وفي غضون أسبوع واحد، ستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر إشراقًا وشباباً.



Dr. Dennis Gross C+ Collagen Brighten & Firm Vitamin C Serum

Dr. Dennis Gross C+ Collagen Brighten & Firm Vitamin C Serum



يجمع هذا السيروم في تركيبته بين الفيتامين سي والأحماض الأمينية ومركبات الطاقة التي تساهم في إنعاش البشرة وإعادة الحيوية والإشراقة إليها. ومع الاستخدام المتكرر، ستحصلين على بشرة وجه أكثر صفاء وشباباً.



Tatcha Violet C Brightening Serum

Tatcha Violet C Brightening Serum



مع سيروم فيتامين سي هذا، قولي وداعاً للبقع الداكنة ولون البشرة الباهت وغير المتكافئ، وذلك بفضل غناه بالفيتامين سي وأحماض الـ AHA المشتقة من الفاكهة، والتي تعمل على تقشير البشرة بلطف، الى جانب جذر حشيشة الملاك الياباني، الذي يعد تعزيزاً إضافياً لمنع فرط التصبغ الذي يؤدي الى ظهور البقع الداكنة.

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