درجات البيج تسيطر على مجموعة الأزياء الجاهزة لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:44 مساءً - الصبيّة التي تعشق عالم الأزياء، بالطبع تفكر من الآن بإطلالاتها بالخريف والشتاء القادم، أو بالأحرى تتبع أساليب الموضة العالمية؛ لتعرف بأي ستايل ستتألق، وأي قطع ستختارها للموسم المقبل.

ومع اتباعنا لأبرز ما عرضته بيوت الأزياء العالمية لمجموعة الملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2020؛ لاحظنا مدى سيطرة درجات لون البيج بقوة على الكثير من القطع، فإن كنتِ من عاشقات هذا اللون، خاصة أنه من الدرجات التي لا غنى عنها بهذا الموسم، حتمًا ستعجبكِ تلك الأفكار والستايلات العصرية من أشهر ماركات الأزياء العالمية.

الكاب البيج قطعة استثنائية من مجموعة Balmain لشتاء 2020

الكاب البيج قطعة استثنائية من مجموعة Balmain لشتاء 2020

لفتنا الكاب البيج الطويل، مع الخامة المخملية، التي اعتمدتها دار أزياء بالمان العالمية، مع ستايل جريء، مناسب للمرأة صاحبة الشخصية القوية والجريئة، مع تنسيق مميز لبوت الساق الأسود، وفستان باللون الأبيض، وبذلك تعتمد الدار على تنسيق مخملي مع الألوان المحايدة؛ ليعكس بعض الحدة والجرأة التي تتميز بها الدار، ولكنها لم تخلُ من اللمسة الأنثوية؛ باختيار الشنطة كبيرة الحجم بدرجات البني الداكن.

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الفستان التارتان بلمسة أنثوية من Chloé

الفستان التارتان بلمسة أنثوية من Chloé

أما دار كلوي Chloé، فقد عرضت لنا موضة التارتان، التي مازالت تتربع على عرش الموضة بكل المواسم، شاهدناها بدرجات البيج والأبيض، للمسة أنثوية، ولكن يغلبها الطابع الكاجوال، مع حزام الخصر العريض باللون البني.

هذا الستايل مناسب للكثير من أجسام الصبايا، يمنح الرشيقات طولًا وأناقة، وتبدو معه الممتلئات أكثر رشاقة وجمالًا، يمكنكِ تنسيقه مع بوت الساق أو بوت الكاحل، ومعطف طويل باللون الأسود أو البني الداكن.

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الجاكيت الفرو القصير لإطلالة كل الأوقات من Isabel Marant

الجاكيت الفرو القصير لإطلالة كل الأوقات من Isabel Marant

في المقابل، شاهدنا بعروض مجموعة إيزابيل مارنت الكثير من الإطلالات التي تحمل درجات البيج المختلفة؛ كالجاكيت الفرو القصير، الذي يمنحكِ فخامة كإطلالات النجمات، والمناسب لكل أعمار الصبايا، مع تنسيق مختلف للون الأبيض سواء للبلوزة، أو البنطلون الواسع، وبوت الساق الطويل بدرجات البيج.

ويبدو أن الأبيض هذا العام سيكون هو الصديق المرافق للقطع المختلفة باللون البيج.

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جمبسوت كاجوال بيج من Ralph & Russo

جمبسوت كاجوال بيج من Ralph & Russo

كالعادة عندما نشاهد جمبسوت جلد؛ فنتوقع تلك الألوان الداكنة والجريئة، كالأسود والنبيتي، ولكن يبدو أن المفهوم اختلف قليلًا بمجموعة رالف آند روسو، باعتماد تلك الدرجة من النيود البيج المخملية؛ لتمنح الجمبسوت ستايل مختلفًا تمامًا، وهو مناسب أكثر للمرأة صاحبة الشخصية الرقيقة والناعمة.

وقد تم تنسيق اللوك مع القبعة الصوفية، والسكارف بنفس الدرجات؛ للمحافظة على تلك الإطلالة البسيطة.

والآن إليكِ عزيزتي مجموعة من أبرز القطع المختلفة لمجموعة خريف وشتاء 2020 للملابس الجاهزة، بدرجات البيج المخملية؛ لتشاهديها وتختاري المناسب لكِ.

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